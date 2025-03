Papa Francesco, pubblicata la prima immagine di Bergoglio dopo il ricovero: oggi ha celebrato la messa

Il Vaticano ha reso pubblica una fotografia di papa Francesco mentre si trova in ospedale. Questa immagine segna il primo aggiornamento visivo del Pontefice dal suo arrivo all’ospedale Gemelli per trattare una polmonite bilaterale. Nella foto, il Papa appare nella cappellina dell’ospedale, con lo sguardo rivolto verso l’altare. Si tratta della prima immagine diffusa dopo trentuno giorni di ricovero.

Le condizioni di salute di papa Francesco rimangono stabili. Dal 14 febbraio, il Pontefice è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per affrontare una polmonite bilaterale complessa. I medici, considerando il lento ma positivo recupero del Papa, hanno smesso di rilasciare aggiornamenti quotidiani, ma il Vaticano continua a fornire notizie sul suo stato di salute e sul decorso del ricovero.

In questa domenica, papa Francesco ha proseguito con la terapia per combattere la polmonite bilaterale e ha beneficiato in particolare della fisioterapia motoria. Inoltre, ha concelebrato la messa nella cappellina adiacente alla sua stanza al decimo piano dell’ospedale. Oggi, il Pontefice non avrebbe ricevuto visite, ma ha dedicato del tempo al lavoro.

Questa domenica segna la quinta consecutiva in cui papa Francesco non è apparso davanti ai fedeli per l’Angelus. Come nelle settimane precedenti, il messaggio è stato diffuso in forma scritta. Nel suo comunicato, il Papa ha affermato: “Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura. Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili. Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore.”

Francesco ha voluto esprimere la sua gratitudine per le preghiere ricevute e ha dedicato un pensiero speciale ai bambini: “Alcuni di loro oggi sono venuti qui al Gemelli in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi.” Oggi, circa trecento bambini di diverse organizzazioni sono arrivati al piazzale del Gemelli, rispondendo all’invito del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini.

Prima della foto diffusa oggi, papa Francesco aveva già fatto sentire la sua presenza attraverso un messaggio audio. Lo scorso 6 marzo, il Papa aveva voluto far sentire la sua voce durante il Rosario serale in Piazza San Pietro, per ringraziare in spagnolo per gli auguri e il sostegno ricevuti da tutto il popolo di Dio in tutto il mondo.

Il Vaticano continua a seguire da vicino la situazione del Pontefice, mentre i fedeli e i sostenitori di papa Francesco rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti. La comunità cattolica esprime solidarietà e preghiere, sperando in una pronta guarigione del Papa, che ha sempre rappresentato un simbolo di unità e speranza per milioni di persone in tutto il mondo.