Bianca Balti dopo la chemio: “I capelli stanno crescendo di nuovo, ora comincio una nuova terapia”

La modella Bianca Balti ha recentemente condiviso sui suoi profili social un aggiornamento significativo riguardo alla sua salute, dopo aver completato il ciclo di chemioterapia per il tumore alle ovaie diagnosticato nel settembre scorso. In un post su Instagram, Balti ha dichiarato: “I miei capelli stanno ricrescendo e la vita mi sta dando tanto”, esprimendo così la sua gratitudine e la gioia per il nuovo inizio che sta affrontando.

Il mese trascorso dalla fine della chemioterapia è stato descritto da Balti come “il mese più pazzo della mia vita”. Ha specificato che si tratta di un “pazzo in modo buono (non pazzo in modo cattivo)”, aggiungendo che il periodo post-cura ha portato con sé emozioni positive e una nuova prospettiva. Negli scatti pubblicati, la modella appare sorridente e felice, circondata dalle persone a lei care, e mostra i capelli che lentamente ricominciano a crescere.

Dopo aver trascorso un mese a “trotterellare in giro per il mondo”, Balti è tornata a casa a Los Angeles. Qui, si prepara ad affrontare un nuovo percorso terapeutico, che prevede l’uso di inibitori PARP. Questo trattamento mira a colpire specificamente le cellule tumorali, bloccando l’enzima PARP, che è coinvolto nella riparazione del DNA danneggiato. Balti ha spiegato: “Agisce bloccando l’enzima PARP, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA come il mio”.

La modella ha anche rivelato che dovrà rimanere ferma per “almeno tre settimane” per monitorare l’andamento della nuova terapia. Nonostante le sfide che l’attendono, ha affermato: “Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)”, dimostrando determinazione e una volontà di affrontare il trattamento con coraggio.

Bianca Balti ha utilizzato i social media come piattaforma per condividere la sua esperienza e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro. Con il suo messaggio, intende non solo informare i suoi seguaci sui progressi della sua salute, ma anche ispirare chi si trova in situazioni simili. La sua apertura riguardo alle difficoltà affrontate e la sua resilienza sono elementi che possono fornire conforto e speranza a molti.

La modella ha trovato nel sostegno delle persone a lei vicine un’importante fonte di forza. I messaggi di incoraggiamento e le manifestazioni di affetto ricevuti dai fan e dagli amici hanno contribuito a rendere questo periodo più gestibile e meno solitario. Balti ha sottolineato l’importanza della comunità e del supporto reciproco durante i momenti difficili.

Inoltre, la sua decisione di condividere la propria storia è anche un modo per aumentare la consapevolezza riguardo alle malattie oncologiche, in particolare per quanto riguarda il tumore alle ovaie. Attraverso la sua testimonianza, Balti spera di far comprendere l’importanza della diagnosi precoce e dell’accesso a cure adeguate.

La modella, che è diventata un simbolo di resilienza e speranza, continua a ricevere un ampio sostegno da parte del pubblico. I suoi post sui social media non solo documentano il suo percorso di guarigione, ma fungono anche da piattaforma per discutere questioni più ampie legate alla salute e al benessere.