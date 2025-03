Serena Rossi sui terremoti a Napoli: “Ho sentito un colpo fortissimo, ma la mia città non si arrende mai”.

L’attrice Serena Rossi è stata ospite nel programma “Da noi a Ruota Libera”, trasmesso domenica 16 marzo. Durante l’intervista con la conduttrice Francesca Fialdini, Rossi ha condiviso il suo profondo legame con la sua città natale, Napoli, e ha parlato delle recenti scosse di terremoto che hanno colpito la zona dei Campi Flegrei.

Rossi ha descritto il momento in cui ha avvertito la scossa: “Ero a Napoli quando c’è stata la scossa. Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. Ci siamo abbracciati e dicevamo: ‘Non passa, non passa… quando finisce?’. È stata una sensazione orrenda, ti senti impotente di fronte alla potenza della natura.” La prima scossa, avvenuta nel cuore della notte del 13 marzo, ha spinto molti cittadini a cercare rifugio all’aperto, creando un clima di paura e incertezza.

L’attrice ha voluto sottolineare il carattere resiliente della sua città, affermando: “Ma la mia città non molla mai.” In risposta alla testimonianza di Rossi, Fialdini ha espresso la sua solidarietà, inviando un “abbraccio affettuoso a tutti gli abitanti dell’area flegrea che stanno attraversando un momento particolarmente difficile”.

Durante l’intervista, Serena Rossi ha anche parlato del suo forte attaccamento a Napoli, evidenziando come la città faccia parte della sua identità. “Ce l’ho nel sangue, ha una storia culturale immensa. In famiglia cantiamo tutti,” ha dichiarato, mostrando il suo orgoglio per le radici napoletane.

Un momento particolarmente toccante è stato quando Rossi ha visto le testimonianze di giovani attrici della scuola artistica di Scampia, che la considerano un modello di riscatto. Visibilmente commossa, ha affermato: “Non riesco nemmeno a parlare, sono lacrime che fanno parte di me.” Questo incontro ha evidenziato l’importanza del suo ruolo come figura di riferimento per le nuove generazioni.

In vista del suo tour teatrale, Serena Rossi ha annunciato che partirà dal 18 marzo con lo spettacolo intitolato “SereNata a Napoli”. Questo evento rappresenta un’occasione per celebrare la cultura e la tradizione della sua città, oltre a un modo per continuare a portare avanti il messaggio di speranza e resilienza che ha caratterizzato la sua carriera.

Il tour si preannuncia come un’importante tappa per l’attrice, che intende portare il suo amore per Napoli e la sua cultura sul palcoscenico. Rossi ha dichiarato di essere entusiasta di tornare a esibirsi nella sua città, dove ha iniziato la sua carriera e dove ha sempre trovato ispirazione.

In un contesto più ampio, le recenti scosse di terremoto hanno riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità della zona dei Campi Flegrei e sull’importanza della preparazione e della prevenzione in caso di calamità naturali. La testimonianza di Serena Rossi non solo offre uno spaccato della situazione attuale, ma sottolinea anche la necessità di unione e supporto tra i cittadini in momenti di crisi.