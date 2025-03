Stefano De Martino: “Siete una splendida coppia”, ma purtroppo tornano a casa senza nulla da Affari Tuoi.

Nella puntata di domenica 16 marzo di “Affari Tuoi”, la protagonista è Ilaria, proveniente dalla Valle d’Aosta. La trasmissione ha visto un’inevitabile connessione con la tradizione culinaria della regione, rappresentata dalla famosa fonduta. Dopo un avvio positivo, che ha portato la coppia a eliminare il premio di 200.000 euro, il Dottore ha presentato un’offerta di 36.000 euro. Nonostante fosse una base interessante, Ilaria e il suo compagno Matteo hanno deciso di rifiutare, optando per continuare il gioco.

Dopo il primo rifiuto, la coppia ha dovuto dire addio ai 75.000 euro, ma i premi di 100.000 e 300.000 euro erano ancora in gioco. In questo frangente, Stefano De Martino ha esclamato: “Noi non molliamo”, sottolineando la determinazione della coppia. Tuttavia, l’offerta successiva del Dottore ha messo Ilaria e Matteo di fronte a una nuova scelta difficile. Il Dottore ha proposto un cambio, ma la coppia ha scelto di rimanere con il pacco attuale.

La situazione si è complicata ulteriormente quando, dopo una serie di pacchi rossi, sono rimasti solo i premi di 300.000 euro e 20.000 euro. L’offerta successiva del Dottore è stata di 15.000 euro, ma la coppia ha rifiutato nuovamente, convinta che nel loro pacco ci fosse il premio maggiore. La loro strategia sembrava vincente, ma la pressione aumentava man mano che il gioco proseguiva.

Con il passare delle giocate, la tensione cresceva. Alla fine, Ilaria e Matteo si sono trovati all’ultimo tiro, con un solo euro e cinque euro da un lato e il premio più alto, 300.000 euro, dall’altro. Il Dottore ha riproposto un’offerta di 36.000 euro, ma la coppia, fiduciosa nella propria scelta, ha deciso di andare avanti, rifiutando l’offerta e puntando tutto sulla vittoria finale.

Purtroppo, la scelta successiva ha rivelato che nel pacco c’era effettivamente il premio di 300.000 euro, aumentando le possibilità di uscire dal gioco a mani vuote. La coppia ha quindi dovuto affrontare il gioco con le venti regioni.

Nel tentativo di trovare la Regione Fortunata, Ilaria e Matteo hanno scelto la Sardegna, nonostante entrambi avessero legami con la Calabria. Seguendo i consigli di Lupo, hanno sperato che fosse la scelta giusta. Tuttavia, la Sardegna non si è rivelata fortunata per loro. Dopo aver escluso nove regioni per un premio di cinquantamila euro, la coppia ha deciso di puntare sull’Emilia Romagna.

Il finale della partita si è svolto con il Friuli Venezia Giulia come ultima scelta, ma purtroppo per Ilaria e Matteo, il risultato non è stato positivo. La coppia ha dovuto lasciare il programma senza alcun premio, nonostante l’inizio promettente e le scelte audaci.

Questa edizione di “Affari Tuoi” ha messo in evidenza non solo le sfide del gioco, ma anche il legame tra i concorrenti e la loro determinazione a lottare per i premi in palio. La storia di Ilaria e Matteo è un esempio di come il gioco possa essere tanto emozionante quanto incerto, con colpi di scena che possono cambiare rapidamente la sorte dei partecipanti.