Ho dedicato anni ad aiutare la mia amica a realizzare la sua azienda dei sogni, solo per scoprire che mi stava sfruttando

Ho sempre creduto nella lealtà, specialmente nelle amicizie. Quando Elara mi parlò del suo sogno di avviare un’azienda, non esitai a offrirle il mio supporto. Non immaginavo che la mia gentilezza e il mio impegno sarebbero stati usati in un modo inaspettato.

Ci eravamo conosciute all’università e sembrava che fossimo amiche da sempre. Condividevamo ambizioni, paure e sogni. Parlava continuamente della sua voglia di gestire un’azienda che rappresentasse l’empowerment e la creatività femminile. Ammiravo la sua passione e, quando decise di lanciarsi dopo la laurea, ero entusiasta per lei.

Sapevo che il percorso non sarebbe stato facile. Creare un’azienda richiede impegno, e desideravo sostenerla in ogni modo possibile. Dalla progettazione del sito web alla gestione dei social media, ero presente in ogni fase. Ho sacrificato weekend, serate e innumerevoli ore per aiutarla a costruire il suo sogno, senza cercare riconoscimenti, solo per vederla avere successo.

L’azienda iniziò a decollare lentamente, e insieme festeggiavamo i piccoli traguardi, dai primi clienti ai feedback positivi. Ero orgogliosa di Elara e sentivo che il mio contributo fosse significativo. Mi ringraziava sempre, pensavo davvero apprezzasse ciò che facevo.

Con il tempo, però, Elara iniziò a ricevere più attenzione. Veniva invitata a eventi e a collaborare con marchi, e io ero felice per il suo successo. Ma notai un cambiamento sottile: passava sempre più tempo a viaggiare, e le lunghe chiacchierate notturne si trasformarono in brevi messaggi. Non mi dispiaceva, capivo che l’azienda era la sua priorità, ma cominciai a sentirmi trascurata.

Le mie idee venivano sempre meno considerate. All’inizio pensai fosse solo una fase, ma quando la vidi collaborare con persone nuove, provai un dolore profondo. Perché non ero inclusa in queste conversazioni? Un giorno chiesi di partecipare a una riunione con un investitore, ma Elara sembrò sorpresa e disse: “Penso sia meglio che vada da sola. Mi hai già aiutato tanto, ma ora le cose sono diverse.”

In quel momento, iniziai a chiedermi se fossi diventata superflua, un semplice trampolino per il suo successo. La verità emerse quando trovai un’email mentre l’aiutavo con documenti aziendali. Proveniva dalla sua nuova assistente e conteneva piani per liberarsi delle persone che non erano “necessarie”. Quando lessi che doveva “mantenere relazioni solo con chi poteva offrire qualcosa di sostanziale”, il mio cuore si spezzò. Realizzai che tutto il tempo trascorso ad aiutarla non era stato per una vera amicizia, ma solo un mezzo per raggiungere un obiettivo.

Non potevo credere a quello che leggevo. Le avevo dato tanto, eppure ero solo uno strumento per il suo successo. Non la affrontai subito; una parte di me sperava di aver frainteso. Ma ripensandoci, tutti i segnali erano chiari. Le lunghe ore che pensavo fossero collaborazioni erano in realtà solo io che lavoravo mentre lei si godeva i frutti del suo successo. Le decisioni che un tempo prendevamo insieme ora erano solo nelle sue mani.

Il colpo finale arrivò quando ricevetti un messaggio da lei: “Ehi, mi mandi questi file? Ne ho bisogno per la presentazione di domani.” Era evidente che mi trattava come una semplice esecutrice piuttosto che come un’amica. In quel momento capii che non potevo continuare così.

Il giorno dopo, la incontrai. “Elara, devo essere onesta,” dissi, cercando di mantenere la calma. “Ho passato anni ad aiutarti, ma sento di essere stata usata. Non valorizzi il mio contributo, e sono stufa di essere trattata come un asset per la tua azienda.”

Il suo viso si fece rosso e rimase in silenzio. Pensavo si sarebbe scusata, ma poi disse qualcosa che mi scosse profondamente: “Non fare la drammatica, Nadia. Sei solo amara perché le cose non sono andate come speravi. Avevo bisogno di aiuto all’inizio. Ora le cose sono diverse. Dovresti essere felice per me.”

La guardai, il cuore spezzato. L’amicizia che amavo, basata sulla fiducia, si rivelò essere solo una transazione per lei. Ammetterlo era doloroso, ma ero stata solo un trampolino nella sua ricerca del successo. Quella fu l’ultima volta che parlai con Elara.

Mi allontanai e compresi che, indipendentemente da quanto tempo dedichi ad aiutare qualcuno, se le sue intenzioni sono egoistiche, non potrai mai costruire una relazione significativa. Ho imparato a mie spese che a volte le persone non ti vogliono per quello che sei, ma per quello che puoi dare loro.