Mio marito e la sua amante hanno cambiato le serrature mentre ero al lavoro, ignari di cosa li avrebbe attesi

Quando mi sono trovata fuori casa, senza accesso al mio stesso appartamento, ho capito che il mio matrimonio era finito. Ma ciò che Jason, il mio marito infedele, non sapeva era che avrei preso una vendetta che non avrebbe mai dimenticato.

“Jason, sono quasi le nove. Avevi promesso di essere a casa per le sei,” dissi, cercando di mascherare il dolore nella mia voce mentre lui gettava le chiavi sul tavolo, senza nemmeno guardarmi. “Il lavoro è stato un disastro, Alice. Cosa avrei dovuto fare? Chiedere al mio capo di uscire prima?” Jason si slacciò la cravatta mentre passava accanto al tavolo, dove avevo preparato una cena speciale per me, con una torta e due candele.

“Sì, esattamente,” risposi incrociando le braccia. “Avresti potuto farlo, almeno una volta. Oggi è il mio compleanno, Jason.” Alla fine, si rese conto di cosa aveva fatto. “Oh no. Me ne sono dimenticato.”

“Naturalmente.”

“Dai, non essere così,” si passò una mano tra i capelli. “Lavoro per noi, lo sai.”

Risi amaramente. “Per noi?” ripetei. “Non sei nemmeno qui, Jason. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo cenato insieme o guardato un film? O fatto qualcosa come coppia?”

“Non è giusto. Sto costruendo la mia carriera per garantirci un futuro migliore.”

“Quale futuro? Viviamo separati nella stessa casa.” Sentii le lacrime salire, ma non le lasciai uscire. “Guadagno più di te, quindi non facciamo finta che si tratti della nostra sicurezza finanziaria.”

Il volto di Jason si fece serio. “Certo che devi rinfacciarmelo. Come posso mai tenere il passo con una moglie di successo?”

“Non è di questo che si tratta…”

“Lascia stare, vado a letto,” disse, lasciandomi con la mia triste cena.

Spensi le candele e mi promisi che le cose sarebbero migliorate. Era mio marito, lo amavo. Ogni matrimonio ha i suoi alti e bassi, giusto? Non avrei mai immaginato di pentirmi di avergli perdonato così facilmente.

Jason ed io eravamo sposati da tre anni, ma l’ultimo anno era stato una lenta e dolorosa separazione. Non avevamo figli, il che era una fortuna, considerando ciò che sarebbe accaduto. Il mio lavoro come direttrice marketing costituiva la maggior parte del nostro reddito, mentre lui lavorava nelle vendite e si lamentava continuamente della pressione e delle ore di lavoro, senza mai accennare a ciò che avrei poi scoperto essere la verità.

Tre settimane dopo il mio compleanno rovinato, tornai a casa con un forte mal di testa, desiderando solo di sdraiarmi a letto in silenzio. Quando parcheggiai davanti alla nostra casa, notai qualcosa di strano alla porta: la maniglia e la serratura di ottone erano state sostituite con una versione argentata più elegante.

“Strano,” mormorai. Inserii la chiave nella serratura, ma non entrava. Provai di nuovo, ma era evidente che non era la chiave giusta. Controllai se fossi davanti alla casa giusta. Naturalmente, era la mia casa.

Poi vidi un biglietto attaccato alla porta, scritto con la calligrafia di Jason: “Questa non è più la tua casa. Trova un altro posto.” Mi sembrò di perdere il terreno sotto i piedi.

Cosa stava succedendo? Cominciai a bussare e a chiamare Jason. Alla fine, la porta si aprì e mio marito apparve davanti a me, con una donna dietro di lui – nel mio accappatoio.

“Non è possibile,” sussurrai, tremando.

“Ascolta,” disse lui, sorridendo e incrociando le braccia. “Ho già sistemato tutto. Io e Mia stiamo insieme ora e abbiamo bisogno di spazio. Puoi sistemarti altrove.”

Mia. La collega di cui mi aveva sempre assicurato che fosse “solo un’amica.” Era lì, avvicinandosi e mettendo le mani sui fianchi. “Ho messo le tue cose nelle scatole. Puoi prenderle in garage.”

La guardai per un momento, poi mi voltai e andai verso la mia auto. Jason pensava di poter semplicemente cacciarmi di casa e farla franca, ma sapevo che non potevo permetterlo. Avevo bisogno di un piano.

Sapevo esattamente a chi rivolgermi. “Alice? Oh mio Dio.” Mia sorella Paula aprì la porta, vide il mio volto rigato di lacrime e mi tirò dentro. “Cosa è successo?”

Mi lasciai cadere sul suo divano e, tra singhiozzi, raccontai tutta la storia. “Quel bastardo,” sibilò Paula. “E quella Mia indossava il tuo accappatoio?”

“Il mio accappatoio di compleanno di mamma,” dissi, asciugandomi gli occhi. “Quello di cashmere.” Paula tornò dalla cucina con due bicchieri di vino. “Bevi,” ordinò. “E poi pensiamo a cosa fare.”

“Cosa posso fare? La casa è registrata a nome suo.” Feci un sorso profondo. “Il mutuo era sulla sua solvibilità, perché io dovevo ancora ricostruire la mia dopo l’università.”

Gli occhi di Paula si strinsero. “Ma chi ha pagato le rate?”

“Entrambi, ma…” Mi bloccai, quando qualcosa scattò nella mia testa. “Ho pagato tutto il resto. Ogni mobile. La ristrutturazione della cucina l’anno scorso. Tutti gli elettrodomestici.”

“Esatto,” disse Paula, sorridendo lentamente. “Quindi, cosa possiede esattamente Jason, oltre a una casa vuota?”

Presi il mio telefono e controllai la mia app bancaria. “Ho conservato tutte le ricevute. Ho sempre tenuto sotto controllo il nostro budget.”

“Certo,” rise Paula. “La regina delle tabelle.” Per la prima volta, da quando avevo visto il biglietto sulla porta, sentii di avere il controllo. “Pensano di aver vinto, vero?”

Paula brindò con me. “Non hanno idea con chi hanno a che fare.”

La mattina dopo contattai la mia conoscente, l’avvocato Denise. “Quello che ha fatto è illegale,” mi disse mentre sorseggiavamo un caffè. “Non puoi semplicemente sbattere fuori il tuo coniuge, anche se la casa è a nome suo. Hai un diritto di abitazione legale.”

“Non voglio tornare lì,” dissi decisa. “Ma voglio ciò che mi spetta.”

Gli occhi di Denise brillavano. “Allora facciamo una lista.” Passammo il resto della mattinata a fare l’inventario di tutto ciò che avevo comprato per la nostra casa. Entro mezzogiorno avevo una lista dettagliata con date e prezzi.

“Impressionante,” annuì Denise. “Con queste ricevute non ci sono dubbi su cosa ti appartenga.”

“Quindi posso semplicemente… portarmi via tutto?”

“Legalmente? Sì. Ma ti consiglio di avere un poliziotto con te, giusto per evitare accuse di invasione di proprietà.”

Pensai alla faccia compiaciuta di Jason e a Mia, che indossava il mio accappatoio. “No,” dissi lentamente. “Ho un’idea migliore.”

Quel pomeriggio contattai una ditta di traslochi. Il proprietario, Mike, mostrò comprensione per la mia situazione. “Abbiamo avuto un caso simile l’anno scorso,” mi disse. “Una donna ha sorpreso suo marito mentre la tradiva e voleva che tutte le sue cose venissero prelevate mentre lui era al lavoro.”

“Esattamente quello di cui ho bisogno,” dissi. “Ma voglio che siano lì quando succede.”

Aspettai fino a sabato, sapendo che mio marito e la sua amante sarebbero stati a casa. Dissi a Mike di portare il suo team alle dodici.

Quando Mike e i suoi collaboratori arrivarono, bussai alla porta e Jason aprì. “Ciao, tesoro,” dissi dolcemente. “Sono qui per prendere le mie cose.” Prima che potesse dire qualcosa, i traslocatori lo superarono e iniziarono a portarsi via tutto ciò che mi apparteneva.

La lavatrice? Staccata durante il ciclo, i panni bagnati messi in un contenitore di plastica. Il forno? Aperto, mentre un dolce cuoceva dentro. Ora era mio. Il letto in cui probabilmente avevano dormito? Smontato e impacchettato. La mia toletta, il mio Smart TV, il mio divano, su cui si stavano sdraiando? Via.

E la cosa migliore? Mia stava lisciandosi i capelli quando i miei traslocatori entrarono. Le strappai la piastra dalle mani e sorrisi. “Mi dispiace. Questo era un regalo di mio marito. Sai, quando era ancora mio.”

“Non puoi semplicemente portarti via tutto!” urlò Jason.

“I traslocatori stanno portando via letteralmente tutto! Che diavolo sta succedendo qui?” Tirai fuori le ricevute che avevo conservato. “Certo che posso. A differenza di te, io ho pagato per le mie cose.”

Lui rimase senza parole. “Ah, a proposito? Hai cambiato le serrature mentre io vivevo ancora legalmente qui?” Sorrisi. “È illegale. Potrei portarti in tribunale e renderti la vita un inferno. Ma, sinceramente, vedervi entrambi così infelici in una casa vuota è molto più soddisfacente.”

Mia urlò qualcosa, ma io ero già sulla strada di uscita mentre i miei traslocatori caricavano le ultime cose nell’auto. Quando partii, li vidi lì, fermi, completamente umiliati e arrabbiati.

A volte penso di essere stata troppo crudele. Ma poi ricordo il biglietto sulla porta, come mi hanno sbattuta fuori senza pietà e il mio pasto di compleanno dimenticato. E so di aver fatto la cosa giusta.