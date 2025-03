Affari Tuoi, Momo sceglie solo pacchi rossi e Stefano De Martino scherza: “Me ne vado dallo studio, è un record!”

Nella puntata di lunedì 17 marzo di Affari Tuoi, il concorrente Momo, rappresentante del Trentino Alto Adige, ha affrontato una serie di eventi sfortunati con il pacco numero 10. Ad accompagnarlo c’era Jennifer, una delle sue diciotto nipoti, che ha descritto la loro famiglia come “una grande famiglia, ho cinque sorelle e un fratello”. Momo, originario di Trento e figlio di genitori provenienti dal Kosovo, lavora come barista ed è sposato con due figli.

La partita di Momo è iniziata in modo particolarmente negativo, con il primo tiro che ha portato via 300mila euro. “Manco li volevo”, ha scherzato con il conduttore Stefano De Martino. Purtroppo, i tiri successivi non hanno portato fortuna: sono stati eliminati anche 50mila e 100mila euro. Di fronte a questa serie di sfortune, De Martino ha suggerito un ricorso alla meditazione per limitare i danni: “Abbiamo limitato i danni. Via 5mila euro, ma il flusso rosso continua”.

La sfortuna ha continuato a perseguitare Momo, che ha dovuto dire addio a ulteriori 30mila euro. “Notaio, ma ci sono i blu?” si è chiesto De Martino, evidenziando la situazione difficile. Una piccola gioia è arrivata quando Momo ha aperto un pacco da 1 euro, ma ha rifiutato di cambiare. Poco dopo, però, ha dovuto rinunciare ai 200mila euro. “Non me la ricordo una partita così, non sto scherzando”, ha commentato il conduttore quando è svanita anche la possibilità di vincere 75mila euro. “C’è poco da correre oggi”, ha aggiunto De Martino quando Momo ha trovato un pacco contenente speck.

Dopo nove tiri, il conduttore ha annunciato: “È un record negativo. Per nove tiri ti vengono offerti 4mila euro”. Nonostante questo, Momo ha deciso di non accettare l’assegno e ha continuato a giocare. “Se è rosso me ne vado”, ha minacciato De Martino, che ha finto di lasciare lo studio quando Momo ha aperto un altro pacco rosso, questa volta da 20mila euro.

Un momento di svago è arrivato quando Momo e De Martino si sono lanciati in un balletto, dopo che il concorrente ha trovato lo zero. La speranza si è riaccesa con l’apertura di due pacchi blu, rispettivamente da 100 euro e 200 euro.

Nelle fasi finali della partita, Momo ha tentato una parziale rimonta: ha eliminato 75, 500 e 5 euro. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata, poiché ha dovuto rinunciare a 15mila euro. Quando il concorrente ha aperto il pacco da 50 euro, si trovava di fronte a una scelta cruciale: da una parte c’erano 10mila euro, dall’altra 20 euro. Proprio quest’ultima cifra era quella che Momo aveva pescato. Nonostante ciò, ha deciso di andare verso la Regione Fortunata.