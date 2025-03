Giovani scoprono una coppia mummificata in una casa disabitata: “Deceduti da tre mesi”

Oggi, lunedì 17 marzo, una scoperta tragica ha scosso la comunità di Monte Ricco, una località collinare situata sopra la frazione di Parona, al confine tra i comuni di Verona e Negrar. All’interno di una villetta, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una coppia di anziani coniugi, il cui decesso risalirebbe a diversi mesi fa.

Il macabro ritrovamento è stato effettuato da tre ragazzi appassionati di “urbex”, una pratica che consiste nell’esplorazione di edifici abbandonati. Spinti dalla curiosità, i giovani si sono introdotti nella villetta e hanno trovato i resti ormai mummificati dei due coniugi. Le prime indagini indicano che il decesso potrebbe risalire ad almeno tre mesi prima della scoperta.

Le indagini sono state affidate alla Questura di Verona, mentre la Procura scaligera ha ordinato un’autopsia per determinare con certezza le cause del decesso. Gli investigatori stanno privilegiando l’ipotesi di un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente dovuta al camino acceso per riscaldarsi. Questa tragica fatalità avrebbe colpito la coppia nel silenzio della loro casa isolata, senza che nessuno si accorgesse della loro assenza per un periodo così prolungato.

Dalle informazioni raccolte, emerge che i due anziani conducevano una vita estremamente riservata, con pochi contatti con il mondo esterno. La mancanza di parenti stretti e di vicini con cui interagire ha fatto sì che il loro dramma rimanesse inosservato fino alla scoperta casuale da parte dei tre giovani esploratori.

Il fatto che la coppia fosse isolata ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul benessere degli anziani che vivono soli. Questo episodio ha portato alla luce la necessità di prestare attenzione a chi vive in solitudine, specialmente in aree più isolate, dove le interazioni sociali possono essere limitate. La mancanza di contatti sociali può avere conseguenze devastanti, come dimostra questa tragica vicenda.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere le circostanze esatte che hanno portato al decesso della coppia. La comunità è rimasta colpita dalla notizia, e molti si sono chiesti come sia stato possibile che nessuno si sia accorto della loro assenza per così tanto tempo. La situazione mette in evidenza l’importanza di reti di supporto per gli anziani, che possono prevenire tragedie simili in futuro.

Inoltre, il ritrovamento dei corpi ha suscitato un intenso dibattito sui pericoli legati all’uso di stufe e camini durante i mesi invernali. L’intossicazione da monossido di carbonio è una minaccia seria, spesso sottovalutata. È fondamentale che le persone siano consapevoli dei rischi e adottino misure di sicurezza adeguate per proteggere se stesse e i propri cari.