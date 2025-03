Auto in car sharing a Laurentino 38 precipita dalle scale e rimane bloccata

Un episodio sorprendente ha avuto luogo in un condominio di via Luciano Folgore, nel quartiere Laurentino 38 di Roma, dove un’auto Enjoy, una Fiat 500, ha terminato la sua corsa in una rampa di scale in cemento, rimanendo bloccata. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che si sono chiesti come fosse possibile che un veicolo potesse finire in una situazione così insolita.

Un testimone ha catturato il momento con il suo smartphone e ha condiviso le immagini sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas”, dove sono state pubblicate e hanno generato numerosi commenti ironici e condivisioni tra gli utenti. Nel pomeriggio, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al IX Gruppo Eur, sono intervenuti sul luogo per effettuare accertamenti e indagini al fine di identificare il responsabile di questo bizzarro evento. L’auto è stata successivamente rimossa dalla ditta proprietaria.

Non è ancora chiaro come l’auto sia riuscita a precipitare nella scala. Tra le ipotesi avanzate, si parla di una possibile sbandata del conducente o di un malfunzionamento dei freni mentre il veicolo era parcheggiato. Sotto le foto pubblicate, molti utenti si sono interrogati su come l’auto possa essere finita in quella posizione. Le risposte sono state per lo più ironiche: un utente ha commentato, “A Roma per trovare parcheggio serve fare cose mistiche!”, riferendosi alla difficile situazione dei parcheggi nella capitale. Un altro ha posto una domanda filosofica: “Come per l’uovo e la gallina, mi domando se c’era prima la macchina o la scala? Cosa è stato costruito prima?”. Un’altra utente ha chiarito che sopra la scala c’è un piazzale, accessibile a piedi, dove è possibile parcheggiare.

Oltre alle speculazioni su come l’auto sia finita lì, ci sono stati anche commenti riguardo alla condizione del conducente e a come possa essere uscito dall’abitacolo. Un utente ha ironizzato, “Immagino chi la noleggia online e poi dovrebbe andare a prenderla”. Un altro ha aggiunto: “Qui l’evento maggiore è la violazione delle leggi fisiche per la prima volta nella storia dell’uomo”. Sebbene questo episodio sia certamente bizzarro, non è il primo del suo genere a Roma. Come riportato da Fanpage.it, un caso simile si era verificato a dicembre 2023, quando un’auto era rimasta incastrata all’entrata di un sottopassaggio pedonale della stazione della Metro B Magliana.

Le immagini dell’auto bloccata nelle scale hanno suscitato una varietà di reazioni, dimostrando come situazioni inaspettate possano generare un mix di curiosità e ilarità tra i cittadini. La presenza della polizia locale ha rassicurato i residenti, che si sono chiesti se ci siano stati danni o feriti a seguito dell’incidente. Fortunatamente, non sembra che ci siano stati feriti, ma il mistero su come l’auto sia finita in quella posizione rimane.