Antonella Clerici boccia Anora: “Il peggior film che abbia mai visto, non sprecate denaro”

La celebre conduttrice Antonella Clerici, nota per il suo programma È sempre mezzogiorno, ha espresso opinioni molto negative sui film premiati agli Oscar 2025, in particolare su Anora e The Substance. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025, durante la 97esima edizione degli Oscar, Anora ha trionfato, conquistando cinque premi, tra cui quello per il miglior film. Tuttavia, la presentatrice di Rai 1 non ha risparmiato critiche al film, ritenendolo deludente.

Su X, Antonella Clerici ha descritto Anora come “uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto”. Nonostante il film, diretto da Sean Baker, abbia ricevuto riconoscimenti significativi dall’Academy, inclusi il premio per la miglior regia e la migliore attrice protagonista, la Clerici ha invitato i suoi follower a non “buttare soldi” per andare a vederlo al cinema. La sua opinione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni dei quali l’hanno criticata per il suo giudizio.

In particolare, in risposta a un commento di Domenico Marocchi, inviato della Rai, che aveva manifestato l’intenzione di andare a vedere il film, Antonella ha replicato: “Non buttare soldi”. Inoltre, quando un altro follower ha menzionato The Substance, la conduttrice ha commentato: “Terrificante anche quello”. Queste dichiarazioni hanno contribuito a generare un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno preso posizione sia a favore che contro le sue affermazioni.

Nonostante le critiche espresse nei confronti di Anora e The Substance, Antonella Clerici ha scelto di non commentare il film Emilia Perez, limitandosi a scrivere: “Non l’ho ancora visto”. Questo ha lasciato spazio a ulteriori speculazioni sulla sua opinione riguardo a un film che ha suscitato interesse nel pubblico.

Anora, nonostante le polemiche, ha ottenuto un notevole successo agli Oscar 2025, incassando ben cinque premi su sei nomination. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti per la miglior regia, miglior film, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio. Questo trionfo ha evidenziato una netta divisione tra il consenso della critica e le opinioni di alcuni spettatori, tra cui Antonella Clerici.

La conduttrice, con il suo commento, ha attirato l’attenzione su un tema che sta diventando sempre più rilevante nel panorama cinematografico: il divario tra le scelte della giuria dell’Academy e le preferenze del pubblico. Mentre i premi Oscar sono tradizionalmente considerati un indicatore di qualità, le reazioni di figure pubbliche come Clerici suggeriscono che non tutti sono d’accordo con le decisioni prese.

La sua critica ha anche portato a una riflessione più ampia su come le opinioni di personaggi noti possano influenzare le scelte del pubblico. In un’epoca in cui le piattaforme sociali giocano un ruolo cruciale nella diffusione delle informazioni, le affermazioni di una figura come Antonella Clerici possono avere un impatto significativo sulla visibilità e sul successo di un film.