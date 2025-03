Alessandra Amoroso aspetta un bambino, ecco la prima foto del pancione

Il 17 marzo, Alessandra Amoroso ha confermato le voci che circolavano da settimane riguardo alla sua gravidanza. La cantante di Galatina, attraverso un post su Instagram, ha rivelato di aspettare un bambino, previsto per settembre. L’annuncio è stato accompagnato da una toccante foto in bianco e nero, che ritrae il suo compagno, Valerio Pastone, mentre le bacia il ventre. Nel testo che accompagna l’immagine, Alessandra ha scritto: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”.

Alessandra, 38 anni, è legata a Valerio Pastone dal 2021, poco dopo la separazione dal suo ex compagno, Stefano Settepani, con cui ha condiviso molti anni di vita insieme fino alla loro rottura nel 2020. La scelta di annunciare la gravidanza in modo così personale e intimo evidenzia il forte legame che ha con Valerio e la gioia che entrambi provano per l’arrivo del loro primo figlio.

Nella sua comunicazione, Alessandra ha anche accennato al nome che ha scelto per la sua bambina. Pur utilizzando un vezzeggiativo, ha scritto: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”. Secondo le indiscrezioni, il nome completo della bambina sarà Penelope, e il diminutivo usato nel post sembra confermare questa scelta.

La vita privata di Alessandra Amoroso è sempre stata caratterizzata da riservatezza, e per questo motivo si sa poco su Valerio Pastone. Tecnico del suono, Valerio è entrato nella vita di Alessandra in un momento di grande cambiamento per lei. In un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, Alessandra ha parlato dell’impatto positivo che Valerio ha avuto sulla sua vita, descrivendo il loro rapporto come una “grande scoperta anche per me stessa. È un nuovo modo di amare ma soprattutto d’essere amata. Non lo conoscevo. La cosa meravigliosa è che sono molto libera. Siamo molto liberi. Questa è la chiave di tutto”.

La notizia della gravidanza ha suscitato un’ondata di congratulazioni e auguri da parte di colleghi e amici del mondo della musica. Tra i messaggi di sostegno, sono arrivati quelli di artisti come Giorgia, Laura Pausini, Noemi, Anna Tatangelo, Levante, Emma Marrone, Arisa, Lorella Cuccarini, Peppe Vessicchio e Luca Argentero, tutti entusiasti per l’importante traguardo che Alessandra sta per raggiungere.

La gravidanza di Alessandra Amoroso rappresenta un momento significativo non solo nella sua vita personale, ma anche nella sua carriera. La cantante, che ha sempre messo al primo posto la sua musica, si prepara ora ad affrontare una nuova avventura come madre. Questo nuovo capitolo della sua vita potrebbe influenzare anche il suo lavoro, portando a nuove ispirazioni e creatività.

In un periodo in cui le voci sulla sua gravidanza si erano intensificate, Alessandra ha scelto di condividere la notizia in un modo che riflette il suo stile personale e autentico. La decisione di annunciare la gravidanza sui social media è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno dimostrato di essere parte integrante della sua vita e della sua carriera.