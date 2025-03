Si dà fuoco nella sua camera, la madre cerca di aiutarlo: un morto e quattro feriti nell’incendio a Genova

Una tragedia ha colpito Genova nella notte, quando un incendio ha devastato un appartamento a Sestri Ponente, in via Galliano, portando alla morte di un ragazzo di 29 anni. L’incidente ha anche causato ferite a quattro persone, di cui una in condizioni gravi. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno evacuato quattordici famiglie dalla palazzina interessata dalle fiamme.

Secondo le prime indagini, sembra che il giovane sia stato il responsabile del rogo, con l’ipotesi che possa aver tentato di togliersi la vita. La ricostruzione dei fatti indica che il 29enne si sarebbe cosparso di un liquido infiammabile prima di barricarsi nella sua camera. La madre, preoccupata per la situazione, ha contattato i servizi di emergenza al numero 112, cercando di fermarlo anche quando le fiamme avevano già invaso l’appartamento.

Purtroppo, gli sforzi della donna non sono stati sufficienti a salvare la vita al figlio. Tuttavia, la madre è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino, poiché ha riportato gravi intossicazioni a causa del fumo e delle fiamme.

Sul posto sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato intensamente per domare il rogo e garantire la sicurezza degli altri residenti. Il sindaco facente funzioni di Genova, Pietro Piciocchi, è intervenuto sul luogo della tragedia, esprimendo il suo cordoglio: “É una tragedia. Abbiamo avvertito i servizi sociali per prendersi cura della madre del ragazzo”. Piciocchi ha anche annunciato l’intenzione di recarsi in ospedale per visitare la donna e offrirle supporto.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio e sulla dinamica degli eventi. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dai vicini e analizzando i resti dell’appartamento per comprendere meglio cosa possa aver portato a questo drammatico epilogo. La comunità locale è scossa dall’accaduto, e molti residenti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti della madre del giovane.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e sull’importanza di fornire supporto a chi si trova in situazioni di crisi. La vicenda ha messo in evidenza la necessità di misure preventive e di interventi tempestivi per evitare tragedie simili in futuro.

La notizia dell’incendio ha suscitato una forte reazione sui social media, dove molti utenti hanno condiviso il loro dolore e la loro incredulità di fronte a un evento così tragico. La comunità di Sestri Ponente si sta unendo per offrire sostegno alla madre e per commemorare la vita del giovane che ha perso la vita in circostanze così drammatiche.