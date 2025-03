Escursionista ritrovato vivo dopo 10 giorni disperso in montagna racconta la sua spaventosa storia di sopravvivenza

Un escursionista che è recentemente scomparso in California ha raccontato la sua intensa esperienza dopo essere stato salvato.

Lukas McClish è partito per quella che pensava sarebbe stata una normale escursione di tre ore nelle montagne di Santa Cruz l’11 giugno.

Era così abituato a queste escursioni che quel giorno non si è nemmeno preoccupato di indossare una maglietta. Tuttavia, questa volta le cose non sono andate come previsto e si è ritrovato perso.

McClish è stato ufficialmente segnalato come scomparso sei giorni dopo, quando non si è presentato per una cena per la Festa del Papà. Fortunatamente, è stato salvato quattro giorni dopo.

McClish si è riunito alla sua famiglia dopo dieci giorni. KSBW / SLV Steve

In un’intervista con ABC 7 LA, il paesaggista ha condiviso che orientarsi era particolarmente difficile perché molti punti di riferimento erano stati distrutti dai recenti incendi nella zona.

Ha spiegato: “Questa è una cosa che non ho preso in considerazione: quando il fuoco passa e devasta tutto, si trasforma in un deserto e non riesci a trovare i tuoi riferimenti.”

Anche se è riuscito a trovare una fonte d’acqua affidabile, la disidratazione non era la sua unica preoccupazione.

McClish ha rivelato un dettaglio inquietante sulla sua odissea: aveva avvistato un puma che lo stava seguendo durante il tempo in cui era smarrito.

Fortunatamente, il puma ha mantenuto le distanze. McClish ha ricordato l’incontro con leggerezza, dicendo: “Ha mantenuto le distanze, era un puma piuttosto figo, suppongo.”

Essendo perso, McClish ha anche dovuto assicurarsi di trovare un riparo adeguato dal sole, particolarmente importante perché ha l’albinismo.

E anche se ha trovato acqua, il cibo era una sfida diversa. Il 34enne ha detto di essere sopravvissuto mangiando bacche selvatiche, mentre sognava cibi più sostanziosi.

Ha condiviso come ha chiesto aiuto, dicendo: “Solo ‘Aiuto, aiuto. Sono qui.’

“O ‘C’è qualcuno là fuori? Voglio un burrito e una ciotola di taco,’ questo è quello a cui pensavo ogni giorno dopo i primi cinque giorni, quando ho cominciato a rendermi conto che forse ero in difficoltà.”

McClish è stato trovato dopo una ricerca condotta da più agenzie. Ufficio dello sceriffo della contea di Santa Cruz

Ha aggiunto con umorismo: “Ogni giorno speravo che mi trovassero prima delle 20:00 così potevo avere un burrito e una ciotola di taco.”

Dopo uno sforzo coordinato da parte di più agenzie, McClish è stato finalmente salvato. Una volta controllato in ospedale, è riuscito a soddisfare la sua lunga voglia di un burrito e di una ciotola di taco.

È sicuro dire che quel pasto è stato probabilmente il burrito e la ciotola di taco più soddisfacenti che abbia mai avuto.