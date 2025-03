Maria De Filippi sorprende tutti: Amadeus, Malgioglio e Elena D’Amario nel ruolo di giudici ad Amici!

I preparativi per la nuova edizione serale di Amici si intensificano, con nuovi volti pronti a prendere parte al talent show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Adnkronos, i nomi di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario sono stati confermati come giudici per la fase finale del programma, che andrà in onda a partire dal 22 marzo su Canale 5.

L’articolo dell’agenzia evidenzia che, oltre a Amadeus e Malgioglio, i cui nomi erano già circolati da tempo, si unisce a loro Elena D’Amario, una ballerina e coreografa di talento. D’Amario ha guadagnato notorietà per il suo lungo coinvolgimento nella prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata scoperta da David Parsons durante la sua partecipazione alla nona edizione di Amici.

L’annuncio ufficiale riguardante i giudici del programma è previsto per venerdì, mentre le registrazioni della prima puntata sono già in corso. A supportare questa ipotesi ci sono anche alcune immagini che sono emerse sui social media nelle ultime ore, ritrattando Amadeus e Malgioglio a cena con Maria De Filippi e il suo team di autrici di Fascino.

Per Cristiano Malgioglio, questa sarà la terza edizione consecutiva nel ruolo di giudice, mentre per Amadeus si tratta di un debutto, sia nel programma che come giudice in un talent show. L’ex direttore artistico e conduttore di Sanremo ha recentemente lasciato la Rai dopo una lunga carriera di successi e si appresta a tornare in onda sul Nove con un nuovo format in primavera. Tuttavia, le voci su una sua partecipazione alla fase serale di Amici si sono intensificate negli ultimi tempi.

Elena D’Amario rappresenta un caso interessante, poiché il suo passaggio da concorrente a giudice segna un ulteriore passo nella sua carriera all’interno del programma che le ha dato inizio. Dopo aver fatto parte del corpo di ballo per diverse edizioni, ora avrà l’opportunità di valutare gli allievi e di mostrarsi in una nuova veste.

Con l’avvicinarsi della data di inizio del serale, l’attesa cresce tra i fan del programma, che sono curiosi di vedere come si svolgeranno le dinamiche tra i nuovi giudici e i concorrenti. La presenza di Amadeus, noto per il suo carisma e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, insieme a Malgioglio, che porta il suo inconfondibile stile e opinioni schiette, promette di rendere la competizione ancora più avvincente.

Inoltre, la presenza di Elena D’Amario arricchisce ulteriormente il cast di giudici, portando una prospettiva fresca e una profonda conoscenza del mondo della danza. La sua esperienza come ballerina e coreografa potrebbe influenzare positivamente le performance dei concorrenti e fornire loro feedback preziosi.

L’attenzione ora è rivolta al primo appuntamento con il serale, dove i giudici dovranno affrontare la sfida di valutare i talenti emergenti e contribuire al loro sviluppo artistico. L’interazione tra i giudici e i concorrenti sarà fondamentale per il successo del programma, e i telespettatori sono ansiosi di assistere a come si evolveranno le relazioni e le dinamiche all’interno dello studio.

Con l’arrivo della fase serale, Amici si prepara a regalare momenti emozionanti e colpi di scena, mantenendo alta l’aspettativa tra il pubblico. La scelta di Maria De Filippi di includere questi tre giudici rappresenta un mix di esperienza, talento e personalità, elementi essenziali per il successo del talent show.