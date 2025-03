I due grandi amori di Nadia Cassini e il rapporto unico con sua figlia Kassandra

Nadia Cassini, celebre attrice e simbolo della commedia sexy italiana degli Anni Settanta, è venuta a mancare mercoledì 19 marzo all’età di 76 anni. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata giovanissima, mentre la sua vita privata è stata caratterizzata da relazioni significative, tra cui quella con lo scrittore belga George Simenon. Prima di intraprendere la carriera di attrice, Cassini si è sposata con il suo primo marito, Igor Cassini Loiewski, e in seguito ha avuto una figlia, Kassandra, con l’attore greco Yorgo Voyagis.

Il primo matrimonio di Nadia Cassini con Igor Cassini Loiewski risale alla fine degli Anni Sessanta. Il loro incontro avvenne in un periodo in cui Cassini era ancora molto giovane; aveva solo 20 anni, mentre Igor, conte statunitense di origini italiane e russe, ne aveva già 54 ed era al suo quarto matrimonio. La cerimonia di nozze si svolse nel 1968, ma la loro unione non durò a lungo, con il divorzio che avvenne quattro anni dopo, nel 1972. Nonostante la breve durata del matrimonio, Igor giocò un ruolo fondamentale nella carriera di Nadia, poiché fu grazie a lui che iniziò a lavorare nel cinema. Il suo nome d’arte, infatti, deriva proprio dal cognome del marito.

Dopo il divorzio, Nadia Cassini incontrò Yorgo Voyagis, un attore greco con cui si trasferì prima in Grecia e poi a Londra. Dalla loro unione nacque Kassandra, la cui custodia fu successivamente affidata al padre dopo la separazione avvenuta nel 1988 in un tribunale di Milano. Il legame tra madre e figlia rimase sempre intenso, con Kassandra che seguì le orme della madre nel mondo della recitazione, diventando anch’essa attrice e recitando in film noti. Nel giorno della scomparsa di Nadia, Kassandra ha voluto ricordarla pubblicando sui social l’ultima foto insieme, esprimendo un dolore straziante.

Negli ultimi anni, Nadia Cassini ha vissuto una vita caratterizzata da frequenti viaggi tra America e Italia. Dopo la fine degli Anni Ottanta, tornò negli Stati Uniti per motivi personali e si allontanò dalle scene, in parte a causa di un intervento chirurgico al naso che le causò diversi problemi. In seguito a un periodo di crisi sia professionale che affettiva, fu ricoverata in una clinica specializzata negli Stati Uniti. Tornata in Italia, si vocifera che abbia avuto una relazione con l’ex tronista Fernando Vitale.

Negli ultimi anni della sua vita, Nadia si era trasferita a Reggio Calabria con il suo ultimo marito, Giuseppe Furfaro, un mercante d’arte reggino. La sua carriera, sebbene segnata da alti e bassi, rimane un capitolo importante della storia del cinema italiano. Cassini è stata una figura chiave nella commedia sexy, contribuendo a definire un genere che ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare italiana.