Papa Francesco, aggiornamenti sulla salute: la polmonite resiste ma è sotto controllo

Buone notizie giungono dal Policlinico Gemelli di Roma, dove Papa Francesco è ricoverato da oltre un mese per una polmonite bilaterale. Secondo il bollettino emesso questa sera dalla Sala stampa Vaticana, “le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento”. In particolare, il Pontefice ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ha ridotto la necessità di ossigenoterapia ad alti flussi. I progressi nella fisioterapia motoria e respiratoria continuano a dare segnali positivi.

La nota dei medici sottolinea che le infezioni polmonari di Papa Francesco, che includono sia la polmonite bilaterale che un’infezione polimicrobica, sono “sotto controllo anche se non sono eliminate”. Attualmente, il Papa non presenta febbre e i valori delle analisi cliniche risultano nella norma. Questo aggiornamento serale evidenzia anche che “questa mattina, nella solennità di San Giuseppe, il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa”.

Nonostante i segnali incoraggianti, non ci sono ancora decisioni definitive riguardo alla partecipazione di Bergoglio agli eventi della Settimana Santa. La Sala stampa ha chiarito che le “dimissioni non sono imminenti”, mantenendo una certa cautela riguardo al suo stato di salute.

Già nell’aggiornamento di questa mattina, si parlava di un miglioramento delle condizioni di Papa Francesco, sebbene il quadro clinico resti critico. Durante la notte, il Papa “non ha usato la maschera” per la ventilazione meccanica, e i flussi d’ossigeno sono stati ridotti anche durante il giorno. Ha continuato a lavorare, pregare e, oltre alla fisioterapia, ha effettuato anche terapia respiratoria. La Sala stampa ha precisato che, sebbene il mancato utilizzo della maschera sia un segnale positivo, la parola d’ordine rimane “prudenza”, poiché non si tratta di un abbandono definitivo della ventilazione, ma di una progressiva riduzione.

I medici e lo staff sanitario monitorano attentamente la situazione di Papa Francesco e continuano a fornire aggiornamenti regolari. La sua resilienza e la risposta positiva alle terapie sono incoraggianti, e i fedeli di tutto il mondo attendono con speranza ulteriori notizie sul suo recupero.

La salute di Papa Francesco è stata al centro dell’attenzione non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. La sua figura ha sempre rappresentato un simbolo di unità e speranza per milioni di persone, e la notizia del suo miglioramento è accolta con sollievo da parte di tutti i suoi sostenitori. La sua presenza durante eventi importanti come la Settimana Santa è molto attesa, ma la priorità rimane il suo benessere e la sua completa guarigione.

In questo periodo di convalescenza, Papa Francesco ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte di leader religiosi, politici e cittadini comuni. Questi gesti di affetto testimoniano quanto la sua figura sia amata e rispettata, non solo per il suo ruolo di leader spirituale, ma anche per il suo impegno verso le problematiche sociali e umanitarie.