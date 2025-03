Dopo il divorzio, il mio ex marito ha ottenuto la casa, l’auto e tutti i soldi. Ho riso, perché era esattamente ciò che avevo pianificato

Uscivo dallo studio legale con un’espressione vuota e le spalle abbassate, sembrando proprio l’immagine stereotipata dell’ex-moglie sconfitta. Il cielo era grigio e la pioggia cadeva forte, creando un perfetto sfondo per la facciata di dolore che indossavo.

Ma dentro di me, provavo un’eccitazione travolgente. Presi la maniglia della porta fredda e entrai nell’ascensore, felice che non ci fosse nessuno nei dintorni per vedere cosa sarebbe successo subito dopo.

Non appena le porte dell’ascensore si chiusero, non riuscii a trattenermi: una risata mi sfuggì, risalendo dal profondo come champagne appena stappato. Prima che me ne rendessi conto, stavo ridendo ad alta voce, l’eco risuonava nella piccola cabina come quella di una pazza.

Se qualcuno mi avesse vista in quel momento, avrebbe pensato che stessi cedendo allo stress. Ma no, quella era solo l’inizio. Tutto stava andando secondo i piani.

La casa, l’auto, i soldi – Mike poteva avere tutto ciò che desiderava. Era esattamente quello che voleva, e io ero felice di fargli credere di aver vinto. Non aveva idea di cosa lo aspettasse.

Quando l’ascensore raggiunse il piano, avevo ripreso il controllo di me stessa. Il mio riflesso nelle pareti lucide mostrava capelli arruffati, occhi stanchi e un sorriso che continuava a rimanere. Ma non mi importava. Il vero divertimento stava per cominciare.

Alcune settimane prima…

Mike ed io non eravamo più felici da anni, ma non era la tipica alienazione graduale. Mike era diventato ossessionato dallo status: auto di lusso, una casa più grande, vestiti firmati. Voleva apparire di successo, e io avevo recitato per troppo tempo il ruolo della moglie trofeo.

Quando le crepe nel nostro matrimonio divennero più profonde, capii che il divorzio era inevitabile. Non avevo paura: conoscevo Mike troppo bene. A lui non interessava salvare il nostro rapporto; voleva solo vincere. Per lui, questo significava ottenere tutto: la casa, i risparmi, lo stile di vita.

Quello che non sapeva era che avevo già messo in atto i miei piani. Se parte di questi piani significava fargli credere di aver vinto, ero più che pronta a giocare secondo le sue regole.

Una sera, Mike tornò a casa tardi, come al solito. Io ero seduta in cucina, facendo finta di controllare il cellulare, e non prestai quasi attenzione quando irruppe. “Dobbiamo parlare,” disse irritato.

Finalmente! Avevo atteso questo momento per settimane. Annuii tranquillamente, come se stessi appena iniziando a comprendere il significato delle sue parole, ma dentro di me sorridevo.

“Ok,” dissi con una voce perfettamente equilibrata.

Lui sbatté le palpebre, sorpreso. “Tutto qui? Niente litigio? Niente suppliche?”

“Perché dovrei?” Alzai le spalle, osservando la frustrazione accumularsi nel suo volto. Si aspettava che implorassi, che lottassi per lui. Ma no, tutto stava andando secondo i piani.

Le trattative per il divorzio furono noiose come me l’aspettavo. Mike era seduto di fronte a me, con un’espressione trionfante che a malapena riusciva a nascondere, mentre elencava le sue richieste: casa, auto, soldi – come se stesse leggendo una lista della spesa.

“Va bene,” dissi, senza realmente ascoltare. “Puoi avere tutto.”

La mia avvocatessa mi lanciò uno sguardo preoccupato, ma io annuii semplicemente. Tutto faceva parte del piano.

Gli occhi di Mike si spalancarono. “Aspetta… non vuoi la casa? I risparmi?”

“No,” risposi, sdraiandomi comodamente sulla sedia. “Tutto è tuo.”

Il suo shock si trasformò rapidamente in entusiasmo. “Perfetto! Allora mi aspetto che tu faccia le valigie e sparisca entro le sei.”

“Certo, nessun problema.”

Mike lasciò lo studio con il petto gonfio, come se avesse appena vinto alla lotteria. Lo lasciai godere la sua falsa vittoria. Non aveva idea di cosa sarebbe successo dopo.

In ascensore, mandai un messaggio veloce: “Vado a casa a fare le valigie. Possiamo andare avanti con il piano.” Fare le valigie fu facile: non volevo portare molto con me, solo le cose personali. La casa sembrava sempre più un trofeo per Mike che una vera casa.

Quando sigillai l’ultimo scatolone, ero pronta per la telefonata decisiva. “Ehi, mamma,” dissi quando lei chiamò. “È arrivato il momento.”

Mia madre, Barbara, aveva visto attraverso Mike fin dall’inizio. Non l’aveva mai sopportato e, la parte migliore di tutte, ci aveva aiutato ad acquistare la casa. Per la precisione, aveva fatto in modo che il suo investimento fosse legato a certe condizioni. Condizioni che Mike, accecato dalla sua avidità, aveva ignorato completamente.

La mattina dopo, mentre mi sistemavo nel mio nuovo appartamento, il mio telefono squillò. Era Mike. “MI HAI TRADITO!” urlò, quasi incomprensibile per la rabbia.

Misi in vivavoce e bevvi un sorso di caffè con calma. “Di cosa parli, Mike?”

“TU MAMMA! È A CASA MIA! SI È PRESA TUTTO!”

“Ah già,” sorrisi. “Hai dimenticato il contratto, vero? Quello che le dà il diritto di stare lì ogni volta che vuole, per tutto il tempo che vuole – perché è stata lei a pagare l’acconto?”

Il silenzio dall’altra parte della linea era impagabile. Potevo immaginare perfettamente come stesse cercando di capire la situazione.

“Non può essere! Ti farò causa! Non è finita!” ringhiò.

Ma prima che potesse continuare, sentii in sottofondo la voce ferma e inflessibile di mia madre: “Michael, togli i piedi dal mio tavolino! E smettila di monopolizzare il telecomando!”

Mi dovetti trattenere dal ridere mentre sentivo Mike cercare di litigare con lei, ma mia madre non era dell’umore giusto per discussioni. “Mi hai sentito?” continuò. “E comunque, fai qualcosa con le scorte. Non vivo di cibo surgelato!”

La chiamata si interruppe bruscamente e mi lasciai cadere sulla sedia, con un ampio sorriso sul viso. La libertà non era mai stata così bella.