Sonia Bruganelli sorprende tutti: il toccante messaggio dedicato a Paolo Bonolis

Nonostante la loro relazione sia giunta al termine, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a mantenere un legame positivo, privo di tensioni. I due ex coniugi hanno avuto tre figli, Silvia, Adele e Davide, che crescono insieme sostenendosi a vicenda. In un gesto significativo per la Festa del Papà, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio di ringraziamento per il suo ex marito, sottolineando l’importanza della loro famiglia.

Nel suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha postato una foto di Paolo Bonolis, ritratto mentre sorride circondato dai figli. Nel messaggio, ha scritto: “Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli”, riferendosi ai loro figli. Inoltre, ha voluto esprimere riconoscenza anche per i suoi “due gioielli”, che sono Martina e Stefano, nati dal precedente matrimonio di Paolo Bonolis con Diane Zoeller. Dopo la loro separazione, Sonia aveva già parlato del rapporto con i figli, evidenziando come questi ultimi li aiutassero a mantenere un buon equilibrio. “Ci aiutano tanto, perché sono grandi, capiscono, sono lucidi e ragionano perché non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente”, aveva dichiarato.

Recentemente, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati avvistati insieme a cena, un evento che non sorprende più di tanto. È noto che la coppia trascorre del tempo insieme anche dopo la rottura. Sonia ha chiarito in precedenti interviste che non trova nulla di strano nel loro legame, che rimane forte nonostante la fine del matrimonio. “Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi”, ha spiegato Bruganelli.

La loro storia d’amore, iniziata molti anni fa, ha attraversato alti e bassi, ma entrambi sono riusciti a trovare un equilibrio che permette loro di essere presenti nella vita dei figli. Questo approccio ha portato a una sana co-genitorialità, in cui i bambini possono beneficiare di un ambiente familiare sereno, nonostante la separazione dei genitori. La comunicazione aperta e il rispetto reciproco tra Sonia e Paolo hanno dimostrato che è possibile mantenere un buon rapporto anche dopo la fine di un matrimonio.

In un contesto in cui molti ex coniugi si trovano a dover affrontare tensioni e conflitti, il caso di Bruganelli e Bonolis risulta piuttosto positivo. La loro capacità di mettere da parte le differenze personali per il bene dei figli è un esempio da seguire. La Festa del Papà è stata l’occasione ideale per Sonia per ribadire l’importanza di Paolo nella vita dei loro figli, evidenziando ancora una volta il legame che li unisce nonostante le circostanze.

Inoltre, il messaggio di Sonia ha ricevuto una risposta positiva dai follower, che hanno apprezzato il gesto e la sincerità con cui ha espresso i suoi sentimenti. La pubblicazione della foto e delle parole affettuose ha suscitato un’ondata di supporto e affetto da parte del pubblico, che ha visto in questo gesto una dimostrazione di maturità e rispetto.