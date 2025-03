Tragedia davanti al figlio: Giovanni Carbone perde la vita a 72 anni investito da un’auto

Ieri pomeriggio, Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Giovanni Carbone, un uomo di 72 anni. L’incidente è avvenuto in contrada Melfi di Sopra, dove la vittima stava camminando insieme al figlio dopo aver trascorso del tempo a lavorare in un terreno vicino alla loro abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre i due si trovavano a bordo strada, un uomo di 42 anni alla guida di una Lancia Delta ha travolto Carbone, scaraventandolo sull’asfalto. Il figlio, che si trovava a pochi metri di distanza, ha assistito impotente alla scena, senza poter intervenire per salvare il padre. Dopo l’impatto, il 42enne si è fermato per prestare soccorso e ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 118.

Sfortunatamente, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, Giovanni Carbone è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La notizia ha colpito profondamente i familiari, presenti sul posto subito dopo l’incidente, e ha suscitato un grande dolore nella comunità locale.

La salma di Carbone è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, in attesa del nullaosta da parte del magistrato per la restituzione alla famiglia. Nel frattempo, il conducente della Lancia sarà sottoposto a test per verificare la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue, come previsto dalla prassi in questi casi. La procura ha avviato un’indagine per omicidio stradale.

In seguito all’incidente, la vicesindaca di Pontecorvo, Katiuscia Mulattieri, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Carbone. “Il Gruppo Protezione Civile di Pontecorvo si stringe al dolore del nostro caro volontario e responsabile digitale Daniele per la perdita improvvisa del suo papà – ha dichiarato la vicesindaca – Esprimiamo le nostre sentite condoglianze a tutti i familiari”.

Questo tragico evento ha messo in evidenza la pericolosità delle strade e l’importanza di una maggiore attenzione alla guida, soprattutto in aree dove pedoni e veicoli condividono lo stesso spazio. La comunità di Pontecorvo è in lutto per la perdita di un uomo stimato e amato, e molti si sono uniti nel ricordare la sua vita e il suo contributo alla comunità.

Le indagini proseguono per fare luce sulle dinamiche dell’incidente e per garantire che venga fatta giustizia per Giovanni Carbone. La sicurezza stradale rimane una priorità, e gli incidenti come questo evidenziano la necessità di un impegno costante per prevenire tragedie future.

La comunità locale ha dimostrato solidarietà nei confronti della famiglia di Carbone, con molti che hanno espresso il loro sostegno attraverso messaggi di cordoglio e partecipazione ai funerali. La perdita di una figura così rispettata ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e in tutto il paese.