Un ragazzo di 13 anni con gravi allergie alimentari muore dopo che un compagno di classe gli ha lanciato addosso un pezzo di formaggio

L’incidente tragico è avvenuto mentre Karanbir Cheema era a scuola a Londra, Regno Unito, il 28 giugno 2017. Un suo compagno di classe ha lanciato una fetta di formaggio verso il giovane, che era allergico ai latticini, al grano, al glutine, alle uova, al latte e alla frutta a guscio.

Il formaggio ha toccato la pelle di Karanbir e colpito il suo collo, anche se non lo ha consumato. Poco dopo, è stato portato in condizioni critiche in ospedale con un’ambulanza. Tragicamente, Karanbir è deceduto al Great Ormond Street Hospital alcuni giorni dopo l’incidente.

È stato infine determinato che la causa della sua morte era la sindrome post-arresto cardiaco. I genitori del teenager hanno dovuto decidere di spegnere la macchina per il supporto vitale di Karanbir. Sua madre Rina ha ricordato il momento terrificante in cui hanno dovuto dirgli addio durante un’intervista a This Morning, dicendo: “Non volevamo spegnerla perché non era giusto che il suo piccolo corpo dovesse passare attraverso questo.”

“Ha sorriso quando la macchina è stata spenta, lo hanno portato in un’altra stanza e abbiamo detto il nostro ultimo addio prima che venisse portato giù e aveva un sorriso sul viso.”

Ha aggiunto: “Stai sempre pregando per il miracolo dell’ultimo minuto, i suoi fratelli e sorelle e i suoi zii erano tutti lì accanto a lui.”

La madre di Karanbir ha scelto di spegnere la macchina per la vita di suo figlio. Mentre era a scuola, Karanbir portava un EpiPen, ma è stato poi scoperto che il farmaco era quasi scaduto. Prima dell’arresto cardiaco del teenager, quella era stata l’unica dose di adrenalina somministrata.

Il ragazzo che ha lanciato il formaggio a Karanbir ha dichiarato di stare semplicemente “facendo divertimento” e che non era a conoscenza della sua sensibilità ai latticini.

Reazioni allergiche gravi come queste sono state occasionalmente collegate al contatto con la pelle, ma raramente sono fatali. Secondo Sky News, il consulente allergologo pediatrico Dr. Adam Fox ha testimoniato durante l’inchiesta sulla sua morte nel 2019: “Dove questo caso è straordinariamente insolito è la natura dell’evento che ha portato all’anafilassi.”

“Perché le reazioni allergiche gravi attraverso il contatto con la pelle sono davvero molto, molto rare, e se fosse stato solo il contatto con la pelle a causare, in questo caso fatale, l’anafilassi, credo che sia senza precedenti.”

“Non sono riuscito a trovare report di casi. Ho fatto ampie ricerche su questo e non sono a conoscenza di casi fatali.”