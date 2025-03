Ho già 60 anni e non ho figli. Ma non c’è motivo di compatirmi – anzi, sono davvero felice

Un giorno, mentre aspettavo a lungo dal dermatologo, ho incontrato una donna che ha cambiato il mio modo di vedere la vita. La sua eleganza e il suo aspetto curato mi hanno colpito subito. Sembrava avere circa 65 anni, ma quando abbiamo iniziato a parlare, ho scoperto che aveva già superato i 60! Non riuscivo a crederci.

Mi ha raccontato di essere stata sposata due volte, ma che, con il passare del tempo, era rimasta sola. Il suo primo matrimonio si concluse con un divorzio. Fin dall’inizio, aveva chiarito al marito di non volere figli. Lui accettò, ma quando raggiunse i 30 anni, tornò sull’argomento, sperando che l’istinto materno si sarebbe manifestato. Ma ciò non avvenne, e dopo diverse discussioni decisero di separarsi.

Per la seconda volta, sposò un uomo che aveva già una figlia da un precedente matrimonio. La loro relazione fu felice, poiché lui non menzionò mai più il tema dei figli. Aveva già una figlia, e il fatto che la moglie non volesse altri bambini non lo disturbava affatto. Tuttavia, la loro vita insieme non durò a lungo: lui morì.

Da allora, vive da sola nella sua grande casa e afferma che la solitudine non la disturba affatto. Molti pensano che i figli siano un aiuto in vecchiaia e che saranno sempre presenti, ma lei non la pensa così. Tutti i figli crescono e seguono il proprio cammino per costruire la loro vita.

Per questo motivo, non ha mai desiderato avere figli e non si pente della sua scelta nemmeno oggi. Conduce una vita soddisfacente e ha tutto ciò che desidera.

– «E il bicchiere d’acqua me lo porta chiunque, purché lo paghi», mi ha detto.

Cosa ne pensi di questo punto di vista sulla vita?