A 73 anni, la mia relazione con un fidanzato di 39 anni: intimità sei volte a settimana e lui si occupa delle pulizie!

La relazione tra Christine Haycox, 74 anni, e Hamza Dridi, 39 anni, ha suscitato l’attenzione dei media e del pubblico sin dal loro incontro. La coppia ha dichiarato: «C’è stata subito la scintilla». Christine ha affermato: «Ho 73 anni e il mio fidanzato 39, è più giovane di mio figlio. Facciamo sesso sei volte a settimana e lui fa anche le pulizie». Queste parole evidenziano la loro connessione profonda, contrariamente a chi ha tentato di ridurre il loro legame a questioni superficiali come il denaro.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2018, quando Christine insegnava inglese online e tra i suoi studenti c’era anche Hamza. «È stato amore a prima vista», hanno raccontato. Dopo sei settimane dalla loro prima interazione, Christine ha lasciato l’#Inghilterra per incontrarlo a Hammamet (Tunisia). Da quel momento, non si sono più separati e hanno coronato il loro sogno sposandosi nel 2020.

Christine ha intrapreso un nuovo percorso di vita, incluso un cambiamento spirituale significativo, convertendosi all’Islam. Nonostante le iniziali riserve espresse da amici e familiari, la coppia ha festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio. Il figlio di Christine, che è quattro anni più grande di Hamza, li visita regolarmente, dimostrando che la famiglia si è adattata a questa nuova realtà.

La decisione di sposarsi è stata rapida e decisa. Christine e Hamza non hanno atteso un lungo fidanzamento, ma hanno affrontato diverse difficoltà burocratiche: «Ci abbiamo messo tanto perché ci sono voluti due anni per ottenere tutti i documenti necessari dall’Inghilterra». Oggi, affermano di essere felici nella loro casa insieme, con Christine che afferma: «Non sono mai stata più felice».

Il loro rapporto è caratterizzato da una forte complicità, anche nella sfera intima. Christine ha descritto Hamza come un «tunisino focoso» e ha dichiarato che la coppia ha una vita sessuale attiva, affermando: «Facciamo sesso più della maggior parte delle persone, sei volte a settimana». Inoltre, Hamza contribuisce attivamente alle faccende domestiche, dimostrando un equilibrio nelle responsabilità quotidiane.

Tuttavia, non mancano le critiche. Christine ha affrontato le voci che insinuano che Hamza sia interessato solo ai suoi soldi o a un visto per restare nel Regno Unito. A questo proposito, ha risposto: «La gente dice “vuole i tuoi soldi”, ma io non ne ho molti perché sono solo un’insegnante normale. “Vuole un visto”, ma lui è così legato alla famiglia che non si sarebbe mai allontanato da loro».

Riflettendo sulla loro storia, Christine e Hamza esprimono un unico rammarico: «Non esserci conosciuti prima e aver costruito una famiglia». Tuttavia, trovano gioia nella loro vita insieme, condividendo anche l’affetto per il loro cane, che rappresenta un ulteriore legame nella loro unione.