Roma sotto shock: esplosione devasta un edificio a Monteverde, squadre al lavoro tra i resti

Questa mattina, domenica 23 marzo, intorno alle 8.30, un’esplosione ha scosso il quartiere di Monteverde, a Roma, provocando il crollo di un edificio di due piani. L’incidente è avvenuto tra via Vitellia e via Pio Foà, e le prime indagini indicano che una fuga di gas potrebbe essere stata la causa della deflagrazione.

Immediatamente dopo l’esplosione, sul luogo del crollo sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso sono state avviate rapidamente, con le squadre di emergenza che si sono messe al lavoro per scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. La situazione è particolarmente allarmante, poiché si temono vittime tra le persone che potrebbero trovarsi sotto i detriti.

I vigili del fuoco, grazie a un attento lavoro di ricerca, hanno già individuato una donna ancora viva sotto le macerie. Le operazioni di estrazione sono in corso, con gli operatori che stanno facendo del loro meglio per portarla in salvo. La scena è drammatica, con i soccorritori che lavorano incessantemente, cercando di rimuovere i detriti in modo sicuro e veloce.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per accertare le cause esatte dell’esplosione. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte boato che ha svegliato l’intero quartiere. Molti residenti sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine hanno istituito un’area di sicurezza intorno al sito dell’incidente.

L’esplosione ha generato una grande nube di polvere e detriti, creando un’atmosfera di panico tra i residenti. Alcuni di loro hanno raccontato di aver visto fiamme e sentito un forte odore di gas nell’aria subito dopo l’esplosione. Le autorità hanno esortato i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dai soccorritori.

In questo momento, la priorità è garantire la sicurezza delle persone coinvolte e recuperare eventuali dispersi. Le operazioni di soccorso sono complesse, poiché i vigili del fuoco devono prestare attenzione a non causare ulteriori crolli dell’edificio mentre cercano di estrarre le persone intrappolate.

La situazione è in continua evoluzione e le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi. Si prevede che ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel corso della giornata, man mano che le operazioni di soccorso proseguono. La comunità di Monteverde è sotto shock per quanto accaduto, e molti si sono riuniti per offrire supporto e solidarietà a coloro che sono stati colpiti dall’incidente.

Gli esperti stanno anche valutando le condizioni di sicurezza degli edifici circostanti, per garantire che non ci siano ulteriori rischi per i residenti della zona. La polizia ha chiuso le strade adiacenti per facilitare il lavoro dei soccorritori e mantenere la sicurezza pubblica.