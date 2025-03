Chi è Carmela, la donna dei fiori gialli che ha catturato lo sguardo del Papa: ‘Non ci credo, ha guardato me!’

Quando Papa Francesco si è affacciato dal balcone dell’ospedale Gemelli di Roma per salutare i fedeli, ha rivolto parole di apprezzamento a una signora che impugnava un mazzo di fiori gialli. “Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!” ha dichiarato il Pontefice, prima di salire in macchina e trasferirsi a Santa Marta.

La donna che ha attirato l’attenzione di Bergoglio è Carmela Vittoria Mancuso, una 79enne originaria di Monterosso Calabro, ma residente a Roma da anni. Questa mattina, si era presentata al Policlinico con largo anticipo, desiderosa di essere presente al momento in cui il Papa sarebbe uscito. Non appena lo ha visto, ha sventolato il suo mazzo di fiori e lo ha salutato con entusiasmo, ricevendo l’attenzione del Santo Padre.

Carmela non è nuova a questa tradizione: in un’intervista a Fanpage.it, ha mostrato foto di precedenti occasioni in cui ha portato fiori gialli al Papa. Ma perché ha scelto proprio fiori gialli? Questi fiori sono spesso regalati per esprimere supporto e incoraggiamento, un gesto che Carmela ha voluto ripetere anche oggi.

“Volevo vedere questo suo sguardo… non pensavo che avesse raggiunto questa guarigione,” ha raccontato Carmela. “Quindi ho sventolato i fiori e ho visto che ha guardato solo me. Non sono degna. Sono contentissima ed emozionatissima. Prego per lui e per tutti gli ammalati. Non so come definire oggi.”

Non è la prima volta che Carmela Vittoria ha l’opportunità di vedere il Papa da vicino. “Sono a Roma da sei anni e, per vari motivi, l’ho incontrato diverse volte,” ha spiegato. Ha anche sottolineato che in ogni occasione ha portato fiori gialli al Santo Padre. “A tutte le udienze mi sono presentata con i fiori per il Santo Padre. Dalla prima volta, ho visto la meraviglia e il sorriso nei suoi occhi. ‘Sono per me?’ mi chiese. E da quel momento glieli porto sempre. Sventolando questo mazzo di rose gialle, volevo salutarlo e rallegrare il suo sguardo dopo la convalescenza.”

Dopo il breve saluto alla folla, Papa Francesco è salito in macchina per recarsi a Santa Marta, dove inizierà un nuovo periodo di convalescenza. I medici del Gemelli, in un incontro con i giornalisti il 22 marzo, hanno fornito aggiornamenti sulla salute del Papa, chiarendo che “la polmonite bilaterale non c’è più, ma il Papa non è ancora guarito da tutti i virus. Ci vorrà un po’ di tempo.” Hanno inoltre aggiunto: “Il Pontefice è stato seguito da tutto il Gemelli. In ospedale abbiamo lavorato come avremmo fatto con tutti i pazienti. Quando si ha un’infezione grave come quella del Papa, ci sono tanti aspetti che non sono equilibrati, tra cui anche la glicemia, che è stata monitorata dai diabetologi.”