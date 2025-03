Cosa rappresentano i fiori gialli? Il regalo speciale di Carmela al Pontefice

Il mondo ha seguito con apprensione le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato lo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Il suo quadro clinico complesso ha richiesto un attento monitoraggio da parte dei medici, che hanno fornito aggiornamenti quotidiani sulla sua situazione. Finalmente, è arrivata la notizia tanto attesa: il Pontefice sarà dimesso domani e tornerà a Santa Marta. Oggi, Papa Francesco si è affacciato dal balcone dell’ospedale Gemelli per salutare i fedeli, coincidentemente con l’orario dell’Angelus.

Nonostante l’affaticamento evidente, il Papa ha mostrato gratitudine per l’affetto ricevuto in questi giorni difficili. Molti fedeli si erano radunati nel piazzale, in attesa di poterlo vedere dopo un lungo periodo di assenza. Non appena si è affacciato, ha fatto un gesto di approvazione alzando il pollice e ha preso la parola: “Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, brava!”

Tra la folla, i fiori gialli portati in dono da una signora si sono distinti. Il giallo, nel linguaggio dei fiori, simboleggia supporto e incoraggiamento, rappresentando gioia e felicità. Regalare fiori gialli è un gesto di grande affetto e vicinanza, scelto soprattutto per gli amici. Questa tonalità è associata a calore e vitalità, rendendola perfetta anche per augurare una pronta guarigione.

La signora a cui il Papa si è rivolto è Carmela Mancuso, una 79enne che ha visitato ogni giorno il policlinico Gemelli per pregare per il Pontefice. La sua presenza risale al primo giorno di ricovero di Papa Francesco. Il loro primo incontro avvenne nel dicembre 2017, e da allora Carmela non ha mai perso un’udienza settimanale del mercoledì, presentandosi sempre con delle rose gialle. Questo gesto è diventato un simbolo del suo affetto per il Papa, nonché un richiamo alla santità, poiché il giallo evoca luce e oro, elementi preziosi.

Le rose d’oro, infatti, sono spesso offerte dai Papi ai santuari mariani. Vatican News riporta che Papa Francesco ha donato rose d’oro alla Madonna di Guadalupe nel 2014, al santuario della Consolata nel 2015, alla Madonna di Fatima durante il suo pellegrinaggio nel 2017 e alla Madonna dei Martiri nel 2018. Questi gesti evidenziano la tradizione di omaggiare la figura mariana con simboli di grande valore spirituale.

Carmela, parlando della sua esperienza, ha detto: “Volevo vedere questo suo sguardo… non pensavo che avesse raggiunto questa guarigione. Quindi ho sventolato i fiori e ho visto che ha guardato solo me. Non sono degna. Sono contentissima ed emozionatissima. Prego per lui e per tutti gli ammalati. Non so come definire oggi.” La sua devozione è evidente, e il suo gesto ha toccato il cuore di molti.

La presenza di Carmela e il suo dono di fiori gialli al Papa rappresentano un simbolo di affetto e sostegno in un momento di difficoltà. La storia di questa signora, che ha dedicato la sua vita a seguire il Pontefice e a pregare per lui, è un esempio di come piccoli gesti possano avere un grande impatto. La scelta dei fiori gialli non è casuale; riflette un profondo significato di incoraggiamento e speranza.