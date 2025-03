Alba Parietti dice “cu*o” in diretta e Diaco si arrabbia: “Scusati col pubblico!”

Pierluigi Diaco è noto per il suo approccio rigoroso e politicamente corretto nella conduzione televisiva. Durante i suoi programmi, sia in fascia protetta che non, non è tollerato alcun linguaggio inappropriato. La disciplina che mantiene è severa, volta a garantire un linguaggio sempre consono in televisione. Tuttavia, un episodio recente ha messo alla prova questa regola, quando Alba Parietti ha utilizzato la parola “culo”, innescando una pronta reazione da parte del conduttore.

L’incidente è avvenuto durante un’intervista, quando uno dei partecipanti ha chiesto a Alba Parietti: “Tempo fa tu mostravi il tuo…”. La showgirl, senza esitare, ha risposto in modo diretto, pronunciando la parola che ha scatenato la reazione di Diaco. Visibilmente contrariato, Pierluigi Diaco ha interrotto la conversazione con un chiaro “Scusati col pubblico”, un richiamo che non è passato inosservato sia agli spettatori in studio che a quelli da casa.

Dopo il richiamo, Alba Parietti ha immediatamente compreso il suo errore e ha chiesto scusa al pubblico, cercando di riprendere il discorso con maggiore attenzione. La soubrette non si è mostrata sorpresa dalla reazione di Diaco, consapevole del suo rigore in merito all’uso di un linguaggio appropriato: “Io lo so bene che tu non sopporti che si dicano le parolacce”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto, con un tono scherzoso: “Mi scuso subito con il pubblico per aver detto la parola culo, l’ho detto due volte”.

A quel punto, Diaco ha cercato di alleggerire la situazione, commentando: “Incommentabile, incommentabile… andiamo avanti”. Questo episodio non è il primo in cui il conduttore richiama i suoi ospiti per l’uso di un linguaggio ritenuto inadeguato. In passato, un momento simile era già accaduto con Alda D’Eusanio, che aveva rivendicato il diritto di esprimersi liberamente, ma Diaco ha sempre mantenuto una linea chiara riguardo allo stile comunicativo dei suoi programmi.

L’episodio ha suscitato l’attenzione del pubblico, mettendo in luce il contrasto tra il desiderio di libertà espressiva e le norme di condotta in televisione. Mentre Alba Parietti cercava di rimediare alla situazione, il conduttore ha dimostrato di essere fermo nel suo approccio, anche se, in questo caso, sembrava disposto a prendere la situazione con un pizzico di ironia.

I telespettatori hanno assistito a un momento di tensione che ha messo in evidenza le dinamiche di una trasmissione in diretta, dove ogni parola può avere conseguenze. La reazione di Diaco ha sottolineato la sua determinazione a mantenere un certo standard nel linguaggio utilizzato durante il programma, nonostante il tentativo di Alba Parietti di sdrammatizzare l’accaduto.

Questo evento ha riacceso il dibattito sull’uso del linguaggio in televisione e sulla libertà di espressione degli ospiti. La questione rimane aperta, poiché molti si chiedono fino a che punto si possa spingere la libertà di parola in un contesto così controllato come quello della televisione generalista.