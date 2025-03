La ketamina mi ha rovinato la vita: la mia vescica si è ridotta alle dimensioni di un bicchierino e ho fatto pipì gelatina

Paige Collins ha iniziato a fare uso di ketamina da adolescente, quando le fu chiesto di “procurarne” un po’ per un rave, ma presto la situazione è degenerata in un’abitudine quotidiana che le costava 1.000 sterline al mese.

Paige arrivava a consumare fino a 10 grammi di ketamina al giorno (Immagine: Kennedy News and Media).

Una giovane donna ha rivelato la dura realtà della sua dipendenza da ketamina, che l’ha portata a spendere 1.000 sterline al mese, a far sì che la sua vescica si restringesse fino alla dimensione di un bicchierino e a iniziare a “urinare gelatina”.

Paige Collins, oggi 25enne, ha iniziato a fare uso di quella che viene chiamata “Special K” a 19 anni, dopo che le fu chiesto di procurare questa droga “da festa” per un rave.

Ciò che era iniziato come un “gioco spensierato e giovanile” si è rapidamente trasformato in qualcosa di molto più oscuro. Paige è diventata dipendente da questa droga di classe B, arrivando a sniffare tra i 5 e i 10 grammi al giorno.

Oggi è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sui pericoli della ketamina, mentre il governo è sotto pressione per riconsiderare la sua classificazione come droga di classe A, dopo la morte della drag star The Vivienne e i casi di giovani che affrontano danni irreversibili.

Paige Collins era dipendente dalla ketamina: ora racconta la sua storia per aiutare gli altri (Immagine: Kennedy News and Media).

“All’inizio mi piaceva davvero”, ha riflettuto Paige. “Mi ci sono voluti tre anni per rendermi conto di essere dipendente. Cominciavo con 1 o 2 grammi a notte e poi, all’inizio del 2024, stavo consumando tra i 5 e i 10 grammi al giorno.

“Mi costava tra 150 e 250 sterline a settimana.”

Paige ha iniziato a notare gradualmente sintomi preoccupanti che l’avrebbero poi costretta a letto. Inoltre, urinava il rivestimento della sua vescica e si trovava costantemente a dover andare in bagno, un problema comune tra chi fa uso di ketamina, noto come “vescica da ketamina”.

La giovane donna si sentiva intrappolata in un “ciclo” di dolore fisico e tormento mentale, arrivando a dover andare in bagno fino a 50 volte al giorno.

The Vivienne è morta all’inizio di quest’anno dopo un arresto cardiaco causato dall’uso di ketamina (Immagine: Colin Lane/Liverpool Echo).

Sembrava che la sua vita fosse “rovinata”. Paige ha continuato: “È iniziato con viaggi più frequenti in bagno, ma ci è voluto un po’ prima che iniziassi a urinare gelatina, cioè il rivestimento della mia vescica.

“Non avevo assolutamente idea che potesse succedere. Anche quando lo sapevo e la situazione era al suo peggio, continuavo comunque a farlo.

“Era terribile, sentivo dolore. Ero bloccata in un ciclo in cui mi svegliavo, lo facevo, piangevo, dicevo ‘Non lo farò mai più’ e poi lo riprendevo di nuovo.

“Dovevo correre in bagno più di 50 volte al giorno. Mi stava rovinando la vita. Non sono uscita di casa per quattro o cinque mesi nel 2023.”

La “ragazza da festa” finiva per usare il bagno circa 50 volte al giorno a causa dei danni causati dalla ketamina.

Paige ha cercato aiuto medico per la prima volta nel 2021 a causa di dolori addominali noti come “crampi da ketamina”, seguiti da ripetute visite al suo medico di base. Nel gennaio 2023, un’ecografia e una cistoscopia hanno rivelato che la sua vescica si era drasticamente ristretta. Secondo il NHS, una vescica sana dovrebbe contenere circa 400-600 ml di urina, ma quella di Paige può contenerne solo 30 ml, appena il 5% della capacità normale.

Ha ricordato lo shock nell’ascoltare la diagnosi e ha detto: “Quando mi sono svegliata dopo la cistoscopia, il dottore mi ha detto che la mia vescica era di soli 30 ml. È stato davvero scioccante sentirlo. La paragono a poco più di un bicchierino: un bicchierino è di 25 ml.

“Hanno già detto che il danno è irreversibile. Non c’è nulla che possa fare per riportare la mia vescica com’era prima.”

Paige ora si sottopone a trattamenti di instillazione vescicale, in cui un farmaco liquido viene inserito per alleviare il dolore e l’infiammazione e per allungare la vescica.

Ha deciso di condividere la sua storia come un avvertimento sui pericoli dell’uso di ketamina, esortando gli altri a starne alla larga, soprattutto dopo aver saputo della tragica morte di The Vivienne a causa di questa droga.

Paige vuole sensibilizzare sui pericoli della ketamina (Immagine: Kennedy News and Media).

Questo avviene in un momento in cui le ultime statistiche governative stimano che l’uso di ketamina in Inghilterra e Galles sia più che raddoppiato in meno di 10 anni.

L’Ufficio per le Statistiche Nazionali ha rivelato che il 3,8% delle persone tra i 16 e i 24 anni ha dichiarato di aver usato ketamina nel 2023. Questo dato è paragonato a una crescita dell’1% per la maggior parte delle altre droghe, ad eccezione della cannabis (15%) e della cocaina (5%).

Paige ha concluso: “La ketamina era un meccanismo di fuga per me, come so che lo è anche per molte altre persone. Ero una ragazza da festa. Anche ora mi piace ancora uscire e ballare, ma non prendo ketamina quando esco.

“Guardo RuPaul’s Drag Race e ricordo l’anno in cui The Vivienne partecipò. È davvero un peccato che la ketamina possa avere un effetto devastante su persone di ogni estrazione sociale, inclusi i personaggi famosi.”