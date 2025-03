Luca trionfa ad Avanti un altro e sorprende Bonolis con una domanda inaspettata: Perché mi hai trattato così?

Nella puntata di ieri, martedì 25 marzo, del programma televisivo Avanti un altro, il concorrente Luca ha sorpreso tutti vincendo 52mila euro, nonostante abbia dato tutte risposte errate, in linea con le regole del gioco. Partito con un montepremi di 150mila euro, Luca ha dimostrato abilità nel quiz, sbagliando solo due volte e conquistando così una somma considerevole prima della scadenza del tempo.

Il momento della vittoria è stato carico di emozione. Non riuscendo a contenere la gioia, Luca ha abbracciato il conduttore Paolo Bonolis, il quale, con il suo consueto umorismo, ha commentato: “Bravo, hai vinto. Ma perché mi hai aggredito?” Rispondendo, il giovane ha spiegato: “Di solito ti giri subito per fare i complimenti.” Bonolis, divertito, ha replicato: “Ho avuto paura,” prima di congratularsi nuovamente e consegnargli un gioco in scatola, annunciando la cifra vinta.

Il concorrente Luca, che ha partecipato alla puntata di Avanti un altro, è stato uno degli ultimi a giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti al centro dello studio. Una volta posizionato sullo sgabello, ha colto l’occasione per presentarsi. “È un grandissimo onore conoscervi. Ho 20 anni, vengo da una cittadina in provincia di Genova, ma studio a Milano. Studio economia, sono al secondo anno. Mi piacciono le grandi città e girarle; mi piace vedere se le aiuole sono a posto e se il verde urbano sta bene. Penso che quando una città è tenuta bene, le città stanno meglio. Fa bene a tutti. Mi piace usare la bici, vedo il paesaggio della Liguria.”

Dopo aver ricevuto un piccolo aggiustamento alla camicia da parte di Bonolis, Luca ha continuato la sua presentazione. “Mi piace fare escursioni. Non ho molti amici, ma meglio pochi che buoni. Andiamo a fare le escursioni. Sono logorroico, fermatemi altrimenti non giochiamo più.” Con queste parole, ha iniziato il quiz, dimostrando abilità e prontezza nel rispondere correttamente a tutte le domande.

L’episodio ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per la vittoria di Luca, ma anche per la sua personalità vivace e il suo entusiasmo contagioso. La sua storia ha rivelato un giovane determinato, con un forte interesse per l’ambiente urbano e un amore per la natura, che si riflette nelle sue attività di escursionista e ciclista.

Le regole di Avanti un altro prevedono che il concorrente vinca rispondendo in modo errato alle domande, creando un’atmosfera di divertimento e sorpresa. Luca ha saputo sfruttare questa particolarità a suo favore, portando a casa una somma significativa che sicuramente avrà un impatto positivo sulla sua vita da studente.

La reazione di Paolo Bonolis durante la vittoria di Luca ha dimostrato il suo approccio amichevole e divertente, che ha contribuito a rendere l’episodio memorabile. La capacità di Bonolis di mantenere il tono leggero e umoristico ha reso la trasmissione ancora più coinvolgente per il pubblico a casa.

Con questa vittoria, Luca non solo ha ottenuto un premio monetario, ma ha anche lasciato un’impressione duratura su chi lo ha visto in televisione. La sua determinazione e il suo spirito giovanile sono stati evidenti, e molti spettatori potrebbero sentirsi ispirati dalla sua esperienza.