Alec Baldwin e sua moglie scatenano indignazione per il nome del loro settimo figlio

Alec Baldwin e sua moglie affrontano critiche per il nome della loro settima figlia. Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec Baldwin, ha recentemente dato il benvenuto al loro settimo bambino. Tuttavia, l’emozione per la nuova arrivata è stata offuscata dalla controversia riguardante il nome del bambino e dalle critiche continue alle affermazioni di Hilaria sulla sua eredità spagnola, che molti hanno precedentemente messo in discussione come fuorvianti. Nota: Stiamo ripubblicando questa storia, che ha fatto notizia per la prima volta nel settembre 2022.

Nel 2020, è emerso che Hilaria era in realtà nata a Boston. Si credeva a lungo che avesse radici spagnole.

Questo ha suscitato scetticismo sulla sua autenticità. Soprattutto dopo incidenti come la sua famosa difficoltà a ricordare la parola inglese per “cetriolo”.

In precedenza, aveva usato il nome Hilary. E questo ha ulteriormente alimentato il dibattito.

Ora, con la nascita del loro settimo bambino, i Baldwin sono nuovamente finiti nel mirino. Questa volta per il nome che hanno scelto: Ilaria Catalina Irena. La reazione è stata immediata, con gli utenti dei social media che hanno criticato la scelta.

Un utente di Twitter l’ha etichettata come un “finto nome spagnolo di una mamma nata a Boston“, mentre un altro ha messo in discussione il motivo per cui nessuno dei nomi dei bambini Baldwin riflettesse l’eredità americana, anche per i loro secondi nomi. Altri hanno contestato gli sforzi continui di Hilaria di abbracciare un’identità spagnola, con alcuni che speculavano che la fama avesse offuscato il giudizio della coppia.

Un commentatore ha persino scherzato dicendo che Hilaria dovrebbe cambiare il suo nome in “Hilarious”, evidenziando l’ironia percepita nei suoi tentativi di incarnare la cultura spagnola.

In un’intervista del dicembre 2020 con il New York Times, Hilaria ha affrontato le accuse, attribuendo l’incidente del “cetriolo” ai nervi durante una delle sue prime apparizioni in diretta in TV. Ha anche incolpato un errore nella biografia online della sua agenzia di gestione, che dichiarava erroneamente che era nata a Maiorca.

Ha spiegato che era un nome che la sua famiglia spagnola aveva sempre usato per lei. Pur riconoscendo di essere nata a Boston, ha sostenuto di essere sempre stata aperta riguardo al suo passato, sottolineando che ha trascorso del tempo sia negli Stati Uniti che in Spagna e che la sua famiglia risiede attualmente in Spagna.

Questa ultima controversia riaccende il dibattito sull’identità culturale e l’autenticità di Hilaria Baldwin. L’attenzione sul nome della sua figlia aggiunge un ulteriore livello al discorso in corso, con l’opinione pubblica divisa sul fatto che i Baldwin stiano realmente celebrando la loro eredità o stiano partecipando a un’appropriazione culturale. Mentre Hilaria affronta una rinnovata attenzione, la conversazione su fama, identità e percezione pubblica continua.