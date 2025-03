Shelby Carter salva la figlia appena nata lanciandola dalla finestra prima di morire nell’incendio

Shelby Carter è stata definita una vera eroina per aver salvato la vita della figlia appena nata grazie alla sua prontezza di riflessi. Mentre la loro abitazione era avvolta dalle fiamme, Carter ha messo in sicurezza la piccola Keana, di soli dieci giorni, allacciandola saldamente nel seggiolino auto e facendola scendere dalla finestra del secondo piano.

Secondo quanto riportato da Jake Plumer, capitano dei vigili del fuoco di Wyoming-Speer, paramedici e pompieri hanno ritrovato la neonata sana e salva sul terreno sottostante.

La squadra di soccorso ha tentato disperatamente di raggiungere la giovane madre di 21 anni, rimasta intrappolata all’interno della casa, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio è stato vano.

Shelby Carter è stata trovata priva di vita dai vigili del fuoco in una stanza al secondo piano; secondo i risultati dell’autopsia, il decesso è avvenuto per inalazione di fumo.

In un post pubblicato su Facebook, il dipartimento dei vigili del fuoco ha espresso le proprie condoglianze, invitando inoltre la comunità a sostenere la famiglia Carter attraverso donazioni.

Nel messaggio si legge: «Le parole non possono descrivere ciò che la nostra comunità ha vissuto oggi. Abbiamo sperimentato una situazione che nessun dipartimento vorrebbe mai affrontare. Non ci sono parole sufficienti per esprimere ciò che proviamo veramente».

Shawna Burwell, cugina della vittima, ha raccontato alla stampa: «Ieri Shelby aveva festeggiato il suo ventunesimo compleanno e aveva scritto su Facebook quanto fosse stata una giornata meravigliosa. Questa mattina invece aveva postato su Snapchat una foto con la piccola sul petto, scrivendo “Amo questi momenti da mamma”».

Nel necrologio dedicato alla giovane madre si legge inoltre: «Shelby amava profondamente ogni bambino che incontrava, e tutti loro la ricambiavano con affetto. Il suo più grande orgoglio era essere diventata madre».

Una raccolta fondi aperta su GoFundMe per sostenere la famiglia e la neonata ha già raggiunto, nella serata di sabato, oltre 30.000 dollari.

Jake Plumer ha commentato infine così la generosità della comunità: «È stato incredibile vedere l’enorme sostegno ricevuto non solo dalla famiglia Carter, ma da tutti coloro che sono stati coinvolti in questo evento drammatico. Siamo orgogliosi e onorati di appartenere a una comunità così unita e solidale».