Una donna riceve 8,5 milioni di dollari di risarcimento dopo essere stata lasciata dentro un’auto della polizia investita da un treno

Una donna ha recentemente ricevuto un risarcimento di 8,5 milioni di dollari dopo un incidente inquietante in cui è stata lasciata dentro un’auto della polizia colpita da un treno merci. Il Dipartimento di Polizia di Fort Lupton ha rilasciato filmati che mostrano Yareni Rios-Gonzalez ammanettata da agenti nel settembre 2022.

Era stata detenuta come potenziale sospetta coinvolta in un incidente di aggressione stradale. L’incidente si è svolto quando il sergente Pablo Vasquez e l’agente di polizia di Fort Lupton Jordan Steinke hanno fermato Rios-Gonzalez a un passaggio a livello.

Secondo CBS, stavano rispondendo a una segnalazione che la accusava di brandire un’arma contro qualcuno.

Gli agenti hanno collocato Rios-Gonzalez in un’auto di pattuglia del Dipartimento di Polizia di Platteville, parcheggiata sui binari del treno proprio dietro il suo veicolo. Dopo averla assicurata nell’auto, sono tornati a ispezionare il suo camion.

Volevano controllare se ci fosse qualcun altro dentro e cercare eventuali armi. Mentre era sola nell’auto di pattuglia, si è sentito il fischio di un treno poco prima che il treno colpisse l’auto, spingendola in un campo vicino.

Rios-Gonzalez era stata fermata dalla polizia per un sospetto incidente di aggressione stradale. Durante il caos, un agente presente sulla scena è stato registrato nel video mentre chiedeva assistenza medica.

Un altro agente si sente dire: “Il sospetto era nel veicolo colpito dal treno.” Rios-Gonzalez è stata rapidamente portata in ospedale.

Ha subito molteplici ferite ma, fortunatamente, è sopravvissuta all’incidente.

Le sue ferite erano gravi, comprese diverse fratture e un trauma cranico, ha spiegato il suo avvocato, Paul Wilkinson, a Colorado Public Radio. L’auto della polizia è stata colpita da un treno.

Wilkinson ha anche notato che Rios-Gonzalez aveva cercato di attirare l’attenzione degli agenti prima che il treno colpisse l’auto.

Parlando con CNN, ha detto: “Quando era sul sedile posteriore dell’auto, riusciva a vedere il treno in arrivo.

“Stava cercando disperatamente di scappare, cercando di aprire le porte, ma era ammanettata.”

Tuttavia, gli avvocati difensori di Steinke hanno sostenuto che lei non era a conoscenza del fatto che Vazquez avesse parcheggiato l’auto di pattuglia sui binari, come riportato da The Guardian.

Dopo l’incidente, a Rios-Gonzalez è stato concesso un risarcimento di 8,5 milioni di dollari.

Il suo avvocato, Eric M. Ziporin, ha detto a CNN che il pagamento sarebbe stato equamente diviso tra la città e il comune, coperto dalle loro compagnie assicurative.

“Questo è un ottimo risultato e un risultato conquistato con fatica,” ha commentato Wilkinson, come riportato dal New York Post.

Entrambi gli agenti coinvolti sono stati licenziati e accusati penalmente dopo l’incidente.

Fort Lupton Police Department

“Lei è in piedi e si muove. Sta ancora recuperando da alcuni impatti fisici ed emotivi con cui dovrà confrontarsi per il resto della sua vita.

“Ma considerando che è stata colpita da un treno, sta bene.”

Lo scorso anno, Vasquez e Steinke hanno affrontato conseguenze legali per le loro azioni.

Dopo aver ammesso di aver messo in pericolo imprudentemente, a dicembre Vasquez ha ricevuto una condanna a 12 mesi di libertà vigilata non supervisionata, secondo l’Associated Press.

È stato anche licenziato dal suo dipartimento.

Steinke, d’altra parte, è stata condannata per lo stesso reato insieme a un reato minore per aggressione.

Ha ricevuto una condanna di 30 mesi di libertà vigilata supervisionata ed è stata ordinata a completare 100 ore di servizio alla comunità.