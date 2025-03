Un neo-padre caccia la moglie con i gemelli appena nati per strada, anni dopo la implora di aiutarlo

Un padre appena diventato tale, che non voleva spendere soldi per crescere i suoi gemelli appena nati, chiede alla moglie di dare uno dei bambini in adozione. Quando lei si rifiuta, la cacciò insieme ai bambini, per poi chiedere il suo aiuto cinque anni dopo.

Era una notte fredda e piovosa, e Angie teneva stretti i suoi neonati alla fermata dell’autobus. “Dove andremo? Gesù, per favore aiutaci. Proteggici mentre aspettiamo che passi questa notte difficile,” piangeva, asciugando le lacrime calde dal volto dei suoi bambini. Angie non aveva dove andare, e i suoi genitori erano morti da tempo.

Improvvisamente, avvertì qualcosa che si avvicinava dietro di lei e si spaventò. Angie raccolse tutto il coraggio per proteggere i suoi bambini da ciò che fosse. “È un cane!” sospirò.

Angie non avrebbe mai immaginato che la sua vita sarebbe cambiata così tanto da un giorno all’altro. Non pensava che suo marito Jake, che aveva amato e di cui si fidava, l’avrebbe cacciata con i suoi bambini appena nati, appena una settimana dopo la loro nascita…

“Come vorrei che mia madre fosse con me oggi… Scusa, mamma, avrei dovuto ascoltarti e non correre nel matrimonio con Jake,” singhiozzò Angie, pensando alla sua defunta madre.

“Puoi rimanere in questa casa solo se accetti di tenere un solo bambino, altrimenti te ne vai con entrambi. Decidi con saggezza,” le disse Jake.

Angie incontrò Jake dopo la laurea cinque anni prima. Era un uomo giovane e affascinante, e lei pensava che fosse l’uomo giusto per lei. Si innamorarono, e la loro storia sembrava una favola d’amore, ma con una sola eccezione: non c’era il “vissero felici e contenti” nella storia di Angie.

I problemi iniziarono al quarto anno del loro matrimonio, quando Angie gli disse di essere incinta.

“Ma tesoro, sai che ho appena avviato la mia attività. Abbiamo rimandato il progetto di avere figli per tutti questi anni, e non sono pronto a diventare padre,” Jake si mostrò contrariato quando Angie gli mostrò i due linee rosa sul test di gravidanza.

Il rifiuto di Jake di diventare padre mostrò che non era pronto per le responsabilità. La povera Angie era divisa tra il disappunto di Jake sull’avere figli e il suo desiderio di averne il più possibile. Ma Jake era pronto a sapere che Angie era incinta di gemelli?

“Va bene avere un bambino… capisci? Voglio dire, un bambino basta,” disse Jake mentre Angie entrava in ospedale per l’ecografia. “Prego che tu non esca dicendomi che stiamo aspettando due gemelli,” scherzò, con un sorriso ironico. Pochi istanti dopo, il destino gli fece uno scherzo.

Angie uscì dall’ospedale, preoccupata e tesa. Era pallida, mentre avrebbe dovuto essere rosata e sorridente.

“Cosa c’è?” le chiese lui, impaziente per la risposta. “Cosa ti ha detto il dottore?”

Angie ingoiò la sua paura e parlò, intuendo in parte la reazione di Jake. “I nostri bambini stanno bene,” disse.

“Va bene… aspetta, cosa… bambini?” esclamò.

L’ecografia che Angie aveva fatto pochi minuti prima le aveva mostrato due piccole vite che crescevano dentro di lei. Era incinta di gemelli, e Jake non era affatto felice di questa notizia.

Jake si precipitò verso la sua auto, mentre Angie cercava di leggere i suoi pensieri e immaginava le sue frustrazioni. Era nervosa e pensava che avesse scherzato sull’avere un solo bambino. Ma la sua reazione dimostrò il contrario.

Jake divenne sempre più distante da Angie, concentrandosi solo sul fare soldi. Lei sapeva che era contrariato per l’arrivo dei gemelli e sperava che si sarebbe calmato col tempo. Ma la situazione peggiorò durante il suo terzo trimestre.

Angie si trovava in ospedale, aspettando che Jake vedesse le loro bambine appena nate. Ma lui non si presentò. Tre giorni dopo, mandò la domestica e l’autista a prendere Angie e i loro bambini a casa.

Jake non voleva avere nulla a che fare con i suoi bambini. Non li accolse nemmeno a casa né li prese in braccio. Era infelice e impreparato ad essere loro padre.

Angie tornò a casa con i suoi neonati quella sera, ignara dello stato d’animo di Jake. “Tenendo solo un bambino e dando l’altro in adozione, se sei d’accordo, restiamo una famiglia. Se no, puoi andare via con loro,” le disse Jake.

All’inizio, Angie pensò che Jake stesse scherzando. Ma lui prese la sua valigia e la posò davanti a lei, mostrando chiaramente che stava parlando sul serio.

“Non sono pronto per crescere due bambini e bruciare il mio portafoglio. La mia attività sta dando molti profitti, e devo concentrarmi sul fare ancora più soldi… non voglio sprecare il mio tempo e le mie ricchezze per crescere due bambini quando posso farlo facilmente con uno solo,” spiegò.

Angie era devastata. “Sono i nostri bambini, Jake. Come puoi chiedere a una madre di rinunciare a uno dei suoi figli? Sei impazzito? Entrambi i miei bambini sono il nostro simbolo d’amore,” piangeva. Ma Jake era testardo.

“La mia attività sta appena iniziando a prosperare, e non ho il tempo di concentrarmi sulla famiglia. Non voglio sprecare i miei soldi guadagnati con fatica per due bambini. Puoi rimanere in questa casa solo se accetti di tenere un solo bambino, altrimenti te ne vai con entrambi. Decidi con saggezza,” le disse, pur sapendo che Angie non aveva dove andare.

La scelta della povera madre era ovvia. Prese la sua valigia e lasciò la casa con i bambini. L’avidità di Jake per i suoi nuovi guadagni offuscò la sua devozione alla famiglia. Fallì come marito e come padre. Ma a lui non importava.

Angie si risvegliò dal suo passato e si trovò ancora sola alla fermata dell’autobus, cullando i suoi bambini. “Dove andremo? Per favore aiutaci, Gesù,” piangeva, quando fu interrotta da un’intensa luce che la colpì.

“Salve, tutto bene? Sta piovendo forte. Ti piacerebbe un passaggio, mia cara?” la chiamò una donna anziana da un taxi. Angie alzò gli occhi e vide una suora. Avvolse i suoi bambini nel giubbotto e si avvicinò alla macchina.

“Oh, che adorabili sono i tuoi bambini!” esclamò la suora. “Entra. Ti porto io. Dove vuoi andare?”

“Non lo so, sorella,” rispose Angie. “Il mio cammino è oscuro e sono persa. Non so da che parte andare. I miei bambini e io siamo stati abbandonati da una persona cara.”

La suora capì subito il dolore di Angie e la portò immediatamente al convento.

Angie e le sue figlie, Sophie e Marley, trovarono un rifugio sicuro dove poter aspettare i giorni difficili della loro vita. Angie insegnava nella scuola amministrata dalla chiesa. Lavorava anche part-time in un ristorante, e due anni dopo, riuscì a mettere da parte una buona somma di denaro per aprire il suo caffè.

Gradualmente, Angie riuscì a dare alle sue figlie una vita migliore, anche se sarebbe potuta essere molto più bella se il loro padre fosse stato coinvolto. Inoltre, Angie non rimpiangeva la sua decisione di non voler divorziare da Jake. Nel suo cuore, sperava che un giorno avrebbe capito il suo errore e sarebbe tornato da loro.

Cinque anni passarono, e Angie ora aveva la sua casa. Era piccola, ma confortevole. Passò gli anni migliori a guardare crescere Sophie e Marley.

C’erano momenti in cui Angie faticava a trovare profitti nel suo business, ma la sua fede e determinazione la motivavano. Lanciò due altri caffè in città, e gradualmente la sua fortuna crebbe. Ma dall’altra parte della città, l’attività di Jake fallì.

Era sommerso dai debiti, e tutti quelli a cui chiedeva aiuto finanziario rifiutarono di sostenerlo all’ultimo minuto. Jake sapeva quanto fosse diventata ricca Angie e pensava che solo lei potesse aiutarlo.

Un giorno, Angie aprì la porta senza aspettarsi di vedere Jake sulla soglia. “Ciao, come stai?” disse, sorpresa. “Entra!”

Jake sorrise vagamente e subito si scusò con Angie. “Tesoro, mi dispiace tanto per averti abbandonata. La mia avidità di guadagnare di più mi è costata molto. Sono fallito, e questa è la miglior punizione che mi meritavo per averti cacciato con i nostri bambini. Per favore, perdonami, e per favore aiutami.”

Angie ora capiva il motivo della visita di Jake. Aveva saputo della sua perdita d’affari, ma non pensava che sarebbe venuto a chiedere scusa, figuriamoci aiutarlo.

Jake guardò una foto di Angie con le loro figlie e pianse. “Mi dispiace, bambine. Per favore perdonate il vostro papà,” disse. Il cuore di Angie si sciolse, e sebbene sapesse che Jake era venuto solo per chiedere aiuto, era disposta a farlo perché lo amava ancora.

“Ma tesoro, non sarò in grado di restituire una somma così grande. Ci vorrà del tempo. Sono stato un marito crudele e un padre senza cuore. Sei sicura che vuoi aiutarmi?” pianse, mentre Angie gli dava un assegno con l’importo che voleva.

“Quella notte in cui mi cacciasti, ho imparato cos’è l’avidità e come possa rovinare le relazioni. E oggi ho imparato cos’è il perdono. Cosa otterremmo tenendo i rancori del passato? Niente! Tutti commettiamo degli errori, ma come esseri umani dobbiamo imparare a perdonarci,” disse Angie.

Jake capì il suo errore e promise di riprendersi Angie e i loro figli non appena avesse sistemato i suoi affari. Voleva essere un buon padre per i suoi figli e rimediare al dolore che Angie aveva sopportato in tutti questi anni.