Momenti di terrore ad Amsterdam, dove diverse persone sono state accoltellate in una piazza del centro città

Nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, intorno alle 15:30, un accoltellamento ha scosso il centro di Amsterdam, nelle vicinanze della celebre piazza Dam. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, almeno cinque individui sono rimasti feriti nell’incidente. Un sospettato è stato prontamente fermato e attualmente si trova sotto custodia. ​

Le autorità sono intervenute rapidamente, isolando l’area interessata. Sul posto sono giunti numerosi agenti di polizia, diverse ambulanze e un elicottero medico, che è atterrato direttamente in piazza Dam per prestare soccorso ai feriti più gravi.

Al momento, le forze dell’ordine non hanno rilasciato informazioni dettagliate sulle cause o sul movente dell’aggressione. Un portavoce della polizia ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di rapina, ma le circostanze esatte dell’evento sono ancora oggetto di indagine. ​

Testimoni presenti sulla scena hanno descritto momenti di panico. Una passante ha riferito: “All’improvviso si è sentito un urlo gelido”, seguito da una fuga generale delle persone presenti. Un dipendente di un negozio nelle vicinanze ha raccontato di aver udito urla improvvise e di aver visto la gente correre spaventata. ​

La polizia di Amsterdam ha invitato i cittadini e i passanti a fornire eventuali video o fotografie che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente. In un messaggio diffuso sui social media, le autorità hanno esortato: “Esortiamo le persone a condividere con noi qualsiasi filmato dell’incidente avvenuto a Sint Nicolaasstraat, vicino a Piazza Dam”, sottolineando che “Il movente dell’attacco al momento non è ancora chiaro, ma è oggetto delle nostre indagini”. ​

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulle attività istituzionali della città. Secondo quanto riportato dai media locali, una riunione del consiglio comunale, alla quale partecipava la sindaca Femke Halsema, è stata interrotta a causa dell’accoltellamento. La prima cittadina ha lasciato l’incontro per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona di piazza Dam e delle aree circostanti, per facilitare il lavoro dei servizi di emergenza e delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sull’identità del sospettato arrestato. ​

L’area di piazza Dam è uno dei luoghi più frequentati di Amsterdam, noto per la presenza del Palazzo Reale e per essere un punto di ritrovo sia per i residenti che per i turisti. L’accoltellamento ha quindi destato particolare preoccupazione nella comunità locale e tra i visitatori presenti in città.​

Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti nelle prossime ore.