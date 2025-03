Bufera a Siracusa, il coordinatore di Gioventù Nazionale scatena polemiche con un post sessista: signorine aprite il cervello non le gambe

Un post pubblicato sui social da Vittorio Ferreri, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale a Siracusa, ha scatenato una forte ondata di polemiche. Il giovane esponente dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia aveva scritto su Facebook una frase considerata sessista e offensiva, che è stata successivamente rimossa. La vicenda è stata segnalata da alcuni utenti e ripresa da testate locali, sollevando critiche nei confronti del giovane politico.

Il post, pubblicato il 15 marzo scorso, iniziava con parole che hanno suscitato indignazione: “Care signorine, fino a quando aprirete le g*** al posto di aprire il cervello rimarrete sulla bocca di tutti”*. La frase, giudicata sessista da molti, è stata seguita da un ulteriore commento: “Iniziate a far parlare di voi non per ciò che sapete fare a luci spente ma, per ciò che sapete fare alla luce del sole…”. Nonostante il post sia rimasto online per diversi giorni, è stato poi rimosso dallo stesso Ferreri dopo l’esplosione delle polemiche.

La segnalazione del contenuto è arrivata a Fanpage.it da un lettore, ma è stata ripresa anche dal quotidiano locale Wl.Tv, che ha accusato Ferreri di sessismo e ha invitato la dirigenza di Fratelli d’Italia a intervenire per prendere provvedimenti. La vicenda ha attirato l’attenzione anche per il ruolo di rilievo ricoperto da Ferreri all’interno di Gioventù Nazionale, in qualità di portavoce della giovanile di Fratelli d’Italia nella provincia di Siracusa.

Sul profilo Instagram del giovane politico compaiono foto con importanti esponenti del partito, tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Spicca inoltre un’immagine che lo ritrae insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scattata il 21 settembre 2024 a Siracusa, in occasione della prima giornata del G7 dedicata all’agricoltura e alla pesca.

Dopo aver rimosso il post, Ferreri ha affidato a Facebook un messaggio rivolto ai suoi critici. “Comunque, giusto per precisare, chiunque abbia qualcosa da dire sulla mia vita, sulla mia ideologia o sul mio futuro, è pregato di uscire gli attributi e dirmelo in chat privata, in una semplice telefonata o anche davanti un caffè al bar”, ha scritto. E ha aggiunto: “P.s ricordatevi che se a 21 anni do fastidio ad adulti frustrati dalla loro inutile vita, vuol dire che sono sulla strada giusta. Pensate quanto siete amareggiati dalla vostra inutile esistenza, per farvi intimorire da un semplice ragazzo appassionato da un mondo complesso che richiede competenza e che, a quanto vedo, non possedete”.

Le parole di Ferreri hanno ulteriormente alimentato le critiche, con molti che hanno visto in queste dichiarazioni un atteggiamento difensivo e provocatorio, invece di un’ammissione di responsabilità. La vicenda ha riportato all’attenzione pubblica anche altre polemiche che hanno coinvolto Gioventù Nazionale in passato. Lo scorso anno, infatti, un’inchiesta giornalistica intitolata Gioventù Meloniana aveva rivelato episodi controversi all’interno dell’organizzazione giovanile, tra cui saluti fascisti, inni al Duce e insulti antisemiti.

La dirigenza di Fratelli d’Italia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al caso di Ferreri, ma alcuni osservatori politici hanno sottolineato la necessità di un intervento chiaro per evitare che episodi del genere possano danneggiare l’immagine del partito. Intanto, il caso continua a far discutere, sia a livello locale che nazionale, con numerosi commenti sui social e richieste di chiarimenti da parte dell’opinione pubblica.