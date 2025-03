“Fabrizio Corona è morto”: la battuta ironica di Maurizio Casagrande dopo l’errore su Papa Francesco

La recente dichiarazione di Fabrizio Corona sulla presunta morte di Papa Francesco ha generato un’ondata di reazioni e meme sui social, diventando virale in pochissimo tempo. Tra i tanti che hanno scelto di commentare l’episodio, spicca il comico Maurizio Casagrande, che ha deciso di rispondere con una trovata ironica, simulando un annuncio simile e rivolgendosi direttamente all’ex re dei paparazzi.

Il comico ha pubblicato un video su TikTok accompagnato dalla didascalia “A proposito di annunci eclatanti”. Nel filmato, Casagrande ha ripreso il tono e il contenuto del messaggio di Corona su Papa Francesco, ma ha sostituito il protagonista dell’annuncio con lo stesso Fabrizio Corona: “Voglio dire ufficialmente una cosa. È morto Corona. Corona è morto. Se uscirà un’immagine di Corona nei prossimi due mesi io… continuo a fare l’attore, tanto ormai chiunque dica una cosa, poi non mantiene quello che dice. Caro Fabrizio, ma che brutta figura che hai fatto. Ma tanto siamo abituati”.

L’ironia di Casagrande arriva dopo che le parole di Corona sulla presunta morte del Papa sono state smentite dai fatti. L’ex re dei paparazzi aveva dichiarato con fermezza: “Il Papa è morto da due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita. Questa immagine non uscirà mai perché il Papa è morto. Ora ditemi se è normale che in cinque mesi è uscito un audio finto e una foto finta… di profilo. Ma vi sembra normale? Siamo nel 2025. C’è una foto in cui si vede di profilo, non è lui”. Tuttavia, pochi giorni dopo, le immagini di Papa Francesco che si affacciava alla finestra del Policlinico Gemelli di Roma e il successivo ritorno a Santa Marta hanno smentito categoricamente la teoria di Corona.

La gaffe di Corona ha scatenato una vera e propria pioggia di contenuti ironici sui social, con centinaia di video e meme che chiedevano all’ex fotografo di mantenere la promessa di ritirarsi. La trovata di Casagrande, che ha scelto di rispondere con una battuta pungente, si inserisce perfettamente in questo contesto, attirando l’attenzione del pubblico e contribuendo a mantenere alta la discussione attorno alla vicenda.

L’episodio ha riportato in primo piano il modo in cui le dichiarazioni e le fake news si diffondono rapidamente online, alimentando polemiche e reazioni. Fabrizio Corona, noto per il suo stile provocatorio, si è trovato al centro di una bufera mediatica che ha coinvolto sia il mondo dello spettacolo che quello religioso. La risposta di Maurizio Casagrande, invece, ha scelto di puntare sull’ironia per sottolineare la leggerezza dell’annuncio e la sua evidente mancanza di credibilità.

Il video di Casagrande è stato accolto positivamente dagli utenti, che hanno apprezzato il suo tono scherzoso e la capacità di trasformare una gaffe in un momento di intrattenimento. Tuttavia, l’intera vicenda solleva interrogativi più ampi sulla responsabilità di chi diffonde notizie senza verificarne la veridicità, soprattutto quando si tratta di figure rilevanti come il Papa.