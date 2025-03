Incidente mortale a Messina: il calciatore Vincenzo Calvo perde la vita dopo aver sfondato il guardrail e precipitato dal viadotto sull’A20

Questa mattina, intorno alle 8, un grave incidente ha avuto luogo sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi del comune di Torregrotta, in provincia di Messina. La vittima è Vincenzo Calvo, un giovane calciatore di 27 anni, originario di Ramacca, nel Catanese, che giocava per l’ASD Raddusa, una squadra di Seconda Categoria Sicilia.

Secondo le prime informazioni disponibili, Vincenzo stava guidando un furgone Iveco Daily in direzione di Palermo quando, per motivi che sono ancora oggetto di indagine, ha perso il controllo del veicolo. Il furgone ha sfondato il guardrail e, dopo un volo di diversi metri, è precipitato nella scarpata sottostante.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Messina e Milazzo, insieme ai sanitari del 118. Purtroppo, per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori, era già stato dichiarato morto.

Il magistrato di turno ha dato il via libera per la rimozione della salma, che è stata trasferita in ospedale per il riconoscimento ufficiale e per le procedure necessarie. Nel frattempo, le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per verificare se altri veicoli siano stati coinvolti.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione sull’A20, con la chiusura temporanea di una corsia per permettere le operazioni di soccorso. La notizia della morte di Vincenzo Calvo ha profondamente scosso la comunità di Ramacca e il mondo sportivo locale.

L’ASD Raddusa ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social media: “L’ASD Raddusa è sconvolta e profondamente addolorata nel condividere che, dopo la bellissima serata di ieri trascorsa insieme, stamani siamo stati colpiti da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Un nostro giocatore ci ha lasciato tragicamente a causa di un incidente stradale. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla famiglia Calvo. Il ricordo di quella gioia condivisa ci accompagnerà per sempre. Riposa in Pace Enzo”.

La tragedia ha messo in luce non solo la vulnerabilità della vita umana, ma anche l’impatto che un evento del genere può avere su una comunità. La perdita di un giovane talentuoso come Vincenzo lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi cari, ma anche tra i compagni di squadra e gli appassionati di sport.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fare luce sulle cause dell’incidente e garantire che simili tragedie possano essere evitate in futuro. La famiglia di Vincenzo Calvo e la comunità sportiva si preparano a dare l’ultimo saluto a un giovane promettente, la cui vita è stata tragicamente interrotta.

In questo momento di lutto, la solidarietà e il supporto reciproco tra i membri della comunità saranno fondamentali per affrontare il dolore e il ricordo di Vincenzo. La sua memoria continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.