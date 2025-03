La figlia maggiore di otto fratelli critica le famiglie numerose: “È un atto di irresponsabilità”

Cresciuta in una famiglia composta da sette fratelli e sorelle, una giovane americana ha deciso di affrontare un tema delicato, lanciando un appello sui social media riguardo alle famiglie numerose. Madison, la primogenita, ha espresso la sua opinione su TikTok, affermando che avere tanti figli è un atto di irresponsabilità. Con un tono diretto, ha esordito dicendo: “Smettetela di fare così tanti c***o di bambini,” dando il via a un dibattito che ha attirato l’attenzione di molti utenti.

Nel suo primo video, Madison ha condiviso la sua esperienza, sottolineando le difficoltà che derivano dal crescere in una famiglia così numerosa. Ha messo in discussione l’idea che i genitori possano fornire l’adeguata attenzione a ciascun figlio in un contesto affollato come il suo.

Uno degli argomenti frequentemente citati a favore delle famiglie numerose è che l’amore non si divide, ma si moltiplica. Tuttavia, Madison ha contestato questa affermazione, osservando che, sebbene l’affetto possa essere distribuito, il tempo che i genitori possono dedicare a ciascun bambino rimane limitato. Ha spiegato che, mentre con due figli si possono dedicare in media due ore al giorno a ciascuno, con sei o otto bambini la situazione diventa insostenibile. “Noi avevamo la possibilità di trascorrere del tempo da soli con nostra madre due volte all’anno. Era tutto ciò che potevamo fare,” ha raccontato.

Continuando il suo sfogo, Madison ha riconosciuto che alcuni bambini cresciuti in famiglie numerose hanno avuto esperienze positive. Tuttavia, ha sottolineato che esistono sempre figli che soffrono per la mancanza di attenzioni. Secondo lei, il fatto che alcuni possano essere felici non giustifica le difficoltà vissute da altri. “Chi mi critica mi ha definito ingrata, dicendo che sono comunque riuscita a crescere bene e ritagliarmi un ruolo nella società,” ha affermato in uno dei suoi video. “Non è esatto: io sono cresciuta bene nonostante una famiglia del genere.”

Un altro aspetto cruciale sollevato da Madison riguarda la “parentificazione” dei figli maggiori, che si traduce nella tendenza a caricare i ragazzi di responsabilità che non dovrebbero competere a loro. Ha condiviso esperienze personali, raccontando di come, a soli nove anni, si sia trovata a dover prendersi cura dei suoi fratelli, anche occupandosi dell’educazione al vasino di uno di loro mentre sua madre era in ospedale. Questo episodio, secondo lei, rappresenta un esempio di come i primogeniti in famiglie numerose debbano spesso assumere ruoli di cura inappropriati.

Le affermazioni di Madison hanno innescato un vivace dibattito online. Mentre alcuni utenti hanno sostenuto la sua posizione condividendo esperienze simili di trascuratezza emotiva e carico eccessivo di responsabilità, altri hanno difeso le famiglie numerose, affermando che il benessere dei bambini dipende più dalla qualità delle relazioni che dal numero di fratelli.

In risposta alle critiche, Madison ha ribadito che la discussione sulla grandezza delle famiglie dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle esigenze dei figli e non sui desideri dei genitori. Ha enfatizzato che i bambini necessitano non solo di cibo e un tetto sopra la testa, ma anche di sentirsi desiderati e apprezzati. Secondo lei, nelle famiglie molto numerose, il rischio maggiore è che la genitorialità diventi un compito meccanico, una routine in cui si va avanti per inerzia, senza il tempo necessario per coltivare legami emotivi profondi.

Infine, Madison ha affrontato le critiche personali ricevute, rispondendo a chi le ha suggerito di consultare uno psicologo per smettere di lamentarsi. “Bene, ci vado da anni, perché sono uscita da quell’inferno della mia infanzia con un disturbo post-traumatico,” ha concluso, sottolineando l’impatto duraturo delle sue esperienze.