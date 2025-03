Ucraina sotto attacco: droni russi colpiscono un ospedale militare a Kharkiv, con vittime e feriti, tra cui bambini

Un raid aereo russo ha colpito la città di Kharkiv questa sera alle 20:45 ora di Kiev (19:45 in Italia). L’attacco, effettuato con droni, ha danneggiato gravemente un ospedale militare e diversi edifici residenziali, provocando vittime, il cui numero è ancora in fase di accertamento.

Fino ad ora, è stato confermato un morto e almeno 19 feriti, tra cui anche dei bambini. La notizia è stata riportata da Rbc-Ucraina, citando fonti dello Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina e il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov. L’esercito ucraino ha dichiarato che “in serata, violando ancora una volta cinicamente le norme del diritto umanitario internazionale, i terroristi russi hanno attaccato un ospedale militare a Kharkiv. Secondo i rapporti preliminari, ci sono vittime tra il personale militare che si stava curando”.

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito che “si sono udite diverse esplosioni”. Oggi, nel suo discorso serale, il presidente Zelensky aveva già sottolineato la gravità della situazione, affermando che è impossibile ignorare centinaia di “attacchi con droni Shahed ogni notte”. Ha inoltre espresso l’aspettativa di una forte reazione, auspicando una risposta decisa da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti coloro che hanno fatto affidamento sulla diplomazia. “La Russia deve essere costretta alla pace, e solo la coercizione funzionerà”, ha dichiarato Zelensky.

Il presidente di Kiev ha anche evidenziato che Mosca non ha fornito una risposta adeguata agli sforzi degli Stati Uniti per mediare un cessate il fuoco in Ucraina. È quindi necessario spingere la Russia verso un accordo di pace. “Per troppo tempo, la proposta americana di un cessate il fuoco incondizionato è rimasta sul tavolo senza una risposta adeguata dalla Russia”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale. “Potrebbe già esserci un cessate il fuoco se ci fosse stata una vera pressione sulla Russia”, ha concluso.

L’attacco odierno segna un ulteriore deterioramento della situazione nella regione di Kharkiv, dove le tensioni tra le forze russe e ucraine continuano a crescere. Il raid ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, già provata da mesi di conflitto. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato indagini per determinare l’entità dei danni e il numero esatto delle vittime.

In questo contesto, il governo ucraino sta intensificando gli sforzi per ottenere supporto internazionale e rafforzare le difese del paese. Le richieste di assistenza militare e umanitaria sono sempre più pressanti, mentre cresce la necessità di una risposta coordinata da parte della comunità internazionale.

La popolazione di Kharkiv vive con la paura di nuovi attacchi, e le notizie di feriti, soprattutto tra i bambini, amplificano il senso di vulnerabilità. Le autorità sanitarie stanno lavorando per garantire assistenza ai feriti e supporto alle famiglie colpite.

L’attacco di oggi rappresenta un altro capitolo tragico nel conflitto in corso, che ha già causato un numero inaccettabile di vittime civili e militari. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, mentre le speranze per una risoluzione pacifica sembrano sempre più lontane.