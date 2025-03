“Ho paura del mostro”: babysitter controlla e scopre un uomo nascosto sotto al letto

In una situazione che sembra uscita da un incubo, una babysitter di Great Bend, una piccola cittadina del Kansas, ha fatto una scoperta inquietante mentre cercava di rassicurare un bambino. L’incidente è avvenuto lunedì sera, quando la donna è stata chiamata a verificare la presenza di un presunto “mostro” nella cameretta. Mentre cercava di confortare il piccolo, si è chinata per controllare sotto il letto e ha trovato un uomo che si era nascosto lì.

L’uomo, identificato come Martin Villalobos Jr., un ventisettenne già noto alle forze dell’ordine, è emerso dal suo nascondiglio dopo che la babysitter lo ha scoperto. Secondo quanto riportato dai media, la tata stava cercando di giocare con il bambino per convincerlo a prendere sonno, ma si è trovata di fronte a una realtà ben più spaventosa. Non c’erano mostri immaginari, ma un intruso in carne ed ossa, che si era rifugiato sotto il letto per motivi che la polizia sta ancora indagando.

Dopo essere stata sorpresa, Villalobos è saltato fuori e ha tentato di fuggire, ma non prima di ingaggiare una breve colluttazione con la babysitter. Nonostante la donna abbia cercato di fermarlo, l’uomo è riuscito a scappare. Gli agenti di polizia sono stati allertati dai vicini, che avevano sentito rumori sospetti provenire dall’abitazione. Tuttavia, al loro arrivo, Villalobos era già scomparso.

Grazie alle informazioni fornite dai testimoni, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare l’intruso. È emerso che Villalobos aveva precedentemente vissuto nella stessa casa in cui si era introdotto. Solo dieci giorni prima dell’incidente, era stato rilasciato su cauzione dopo un arresto per reati gravi, tra cui abusi e violenza domestica, nonché per violazione di un ordine restrittivo.

La mattina seguente all’incidente, la polizia ha localizzato Villalobos e, dopo un breve inseguimento, è riuscita ad arrestarlo. Attualmente, si trova in carcere con diverse accuse pendenti, tra cui rapimento aggravato, furto con scasso, aggressione aggravata, pericolo per minori, ostruzione di giustizia e violazione di un ordine di protezione. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 500.000 dollari, rendendo poco probabile che possa uscire prima del processo.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle comunità locali, evidenziando la necessità di vigilanza e attenzione nei confronti di situazioni simili. La babysitter, che ha affrontato un’esperienza traumatica, ha dimostrato coraggio nel tentativo di proteggere i bambini a lei affidati.

La scoperta di un intruso in una situazione così delicata ha riacceso il dibattito sulla sicurezza domestica e sul ruolo delle babysitter, che spesso si trovano a gestire situazioni impreviste. Gli agenti di polizia continuano a indagare sull’accaduto e a raccogliere informazioni per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.

La comunità di Great Bend sta seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda, con molti residenti che esprimono la loro preoccupazione per la sicurezza dei propri figli. La storia di questa babysitter e dell’uomo nascosto sotto il letto ha catturato l’attenzione dei media, rendendo evidente quanto sia cruciale mantenere un ambiente sicuro per i più giovani.