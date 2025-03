Interviene per difendere il figlio di 17 anni e viene massacrato di botte: 45enne muore nel Palermitano

Un grave episodio di violenza ha avuto luogo a Partinico, in provincia di Palermo, dove un uomo di 45 anni è deceduto a seguito di un pestaggio avvenuto mentre cercava di difendere il figlio 17enne da un’aggressione. L’incidente si è verificato in largo Avellone, dove il ragazzo era stato attaccato da due giovani.

Secondo le prime informazioni, il 17enne era stato colpito con calci e pugni dopo aver sgridato i due aggressori, che stavano passando ad alta velocità con la loro auto. La situazione è rapidamente degenerata quando i due uomini, scesi dal veicolo, hanno iniziato a picchiare il ragazzo davanti alla madre, che ha immediatamente allertato il marito.

L’uomo, accorso in aiuto del figlio, è stato a sua volta aggredito dai due assalitori. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il 45enne all’ospedale Civico di Partinico, le sue condizioni erano critiche e, nonostante gli sforzi medici, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Dopo il pestaggio, i due aggressori inizialmente si sono dati alla fuga, ma successivamente si sono presentati presso i Carabinieri per rendere conto delle loro azioni. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla loro identità e le indagini sono in corso. Gli agenti di polizia stanno lavorando per raccogliere testimonianze da amici e familiari della vittima, al fine di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato a questa tragica situazione.

La vittima, un negoziante noto nella comunità, gestiva un’attività nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. Subito dopo l’incidente, anche il figlio di 17 anni è stato portato in ospedale, avendo riportato ferite alla testa durante la rissa.

La notizia ha suscitato un’ampia reazione da parte della comunità locale, che è rimasta scioccata dalla violenza dell’episodio. Le autorità stanno ora valutando le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, con l’obiettivo di garantire che giustizia venga fatta per la vittima e la sua famiglia.

Inoltre, il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica nella zona e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire episodi di violenza simili in futuro. Le indagini proseguono, e gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto.

La comunità di Partinico è ora in lutto per la perdita dell’uomo, che è stato descritto come una persona rispettata e ben voluta. La sua morte rappresenta una tragica perdita non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.