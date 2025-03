Terribile incidente a Brescia: auto investe motociclisti, marito e moglie in condizioni critiche dopo l’impatto con un conducente ubriaco

Un grave incidente stradale ha avuto luogo questa mattina a Prevalle, in provincia di Brescia, quando un giovane di 27 anni ha falciato un gruppo di motociclisti mentre era alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. L’automobilista, che ha sbandato dalla sua corsia, ha travolto cinque moto, causando ferite a otto persone, alcune delle quali versano in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 lungo la Gardesana 45 bis, una strada che collega la città al lago di Garda. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha invaso la corsia opposta all’altezza di una curva, colpendo un gruppo di motociclisti composto da una decina di persone. Tra i feriti ci sono cinque uomini di età compresa tra i 27 e i 60 anni e tre donne di 51, 55 e 58 anni.

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno inviato quattro ambulanze, due automediche e un elicottero. I vigili del fuoco di Brescia hanno collaborato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre i carabinieri e la polizia stradale hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tra i feriti, spiccano una coppia di coniugi residenti a Milano, che sono stati trasportati d’urgenza in eliosoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e all’ospedale Borgo Trento nel Veronese. Le loro condizioni sono critiche e risultano attualmente in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto, sottoposto all’alcoltest subito dopo l’incidente, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. In seguito a questo esito, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le autorità competenti stanno ora esaminando il caso per determinare ulteriori responsabilità e per raccogliere testimonianze che possano chiarire i dettagli dell’accaduto.

L’incidente ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, evidenziando i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. Le autorità stanno intensificando le campagne di sensibilizzazione per promuovere la sicurezza stradale e prevenire episodi simili in futuro.

Le indagini proseguono e gli agenti stanno raccogliendo informazioni dai testimoni e dagli amici delle vittime per ricostruire con precisione i momenti che hanno preceduto l’incidente. La comunità di Prevalle è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute dei feriti e sull’esito delle indagini.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza di una guida responsabile e della necessità di rispettare le norme del codice della strada. La sicurezza degli utenti della strada, in particolare dei motociclisti, deve essere una priorità per tutti.