Chi è Miriam Dalmazio marito e figli, vita privata dell’attrice di Costanza

Esploriamo la carriera di Miriam Dalmazio e la sua vita privata, inclusi il compagno Paolo e il figlio Ian, mantenuta lontana dai riflettori.​

Articolo: Miriam Dalmazio è un’attrice palermitana nata il 14 settembre 1987, nota per la sua versatilità nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Ultima di quattro fratelli, è cresciuta nel quartiere Noce di Palermo. Dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha esordito nella soap opera “Agrodolce”, avviando una carriera ricca di successi.​

Il pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo della dottoressa Margherita Morbidelli nella serie “Che Dio ci aiuti”, che ha interpretato dalla prima alla terza stagione. Al cinema, ha affiancato Checco Zalone in “Sole a catinelle” (2013) e ha partecipato a film come “Che strano chiamarsi Federico” di Ettore Scola e “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi. Recentemente, è stata protagonista della fiction Rai “Costanza”, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama televisivo italiano.​

Nonostante la notorietà, Miriam mantiene una rigorosa riservatezza sulla sua vita privata. Dal 2013 è legata a Paolo, un imprenditore siciliano proprietario di un resort su un’isoletta vicino a Bali. La coppia ha un figlio, Ian, nato nel 2016. Miriam ha dichiarato che Paolo è un padre molto presente e che il nome Ian è stato scelto in onore del personaggio Ian Solo di “Guerre Stellari”. In un’intervista, ha espresso il desiderio di scegliere il nome del prossimo figlio, preferendo Tancredi.​

La scelta di mantenere la propria famiglia lontana dai riflettori riflette il desiderio di Miriam di proteggere la sua sfera personale, concentrandosi sulla carriera e sul benessere dei suoi cari. Questa discrezione contribuisce a mantenere intatta l’immagine autentica e professionale dell’attrice nel mondo dello spettacolo italiano.