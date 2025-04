Chi è Vincenzo Crudo, il responsabile dell’incidente mortale di Noemi Fiordilino: era ubriaco e con il piede ingessato

​Sabato 29 marzo, a Lurago Marinone, Noemi Fiordilino, 20 anni, è stata investita e uccisa da un’auto mentre cercava di soccorrere un animale ferito; l’autista, Vincenzo Crudo, è stato arrestato per omicidio stradale.​

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, intorno alle 2:30, Noemi Fiordilino, una giovane di 20 anni residente a Vertemate con Minoprio, ha perso la vita in un tragico incidente a Lurago Marinone, in provincia di Como.

Secondo le ricostruzioni, Noemi stava viaggiando in auto con il fidanzato quando hanno urtato un piccolo animale, probabilmente un coniglio, decidendo di fermarsi per prestargli soccorso. Mentre attraversava la strada per raggiungere l’animale, è stata travolta da una Volkswagen Golf sopraggiunta ad alta velocità. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.

Il fidanzato di Noemi, testimone dell’accaduto, ha raccontato: “A un certo punto vedo arrivare una macchina tanto forte, gli ho fatto cenno con la mano di rallentare, ho cercato di prenderla verso di me, ma è stata strappata via dalle mie mani, ha fatto 50 metri di volo.”

Immediatamente soccorsa, Noemi è stata trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è deceduta poco dopo il ricovero.

Le indagini dei Carabinieri di Cantù hanno permesso di risalire rapidamente al veicolo coinvolto, grazie al ritrovamento della targa anteriore sul luogo dell’incidente. L’auto, una Volkswagen Golf, è stata rinvenuta abbandonata a Fenegrò.

Il proprietario del veicolo, Vincenzo Crudo, 32 anni, residente a Fenegrò, è stato rintracciato presso la sua abitazione. In un primo momento, ha dichiarato ai militari che l’auto gli era stata rubata la sera precedente. Tuttavia, sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,49 g/l, circa tre volte il limite consentito. Inoltre, l’uomo presentava il piede destro ingessato a causa di un infortunio subito in precedenza.

Vincenzo Crudo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato, quest’ultima per aver falsamente denunciato il furto della propria auto. Attualmente è detenuto nel carcere del Bassone di Como, in attesa dell’udienza di convalida del fermo prevista per martedì 1 aprile alle ore 9:30.

L’avvocato d’ufficio di Crudo, Massimiliano Di Maio, ha riferito che il suo assistito presenta un’amnesia riguardo all’accaduto: “I suoi ricordi si fermano al momento in cui è stato accompagnato a casa da un amico. Poi più nulla.”

La comunità di Vertemate con Minoprio è profondamente scossa dalla tragica perdita di Noemi Fiordilino, una giovane studentessa universitaria con tanti sogni e progetti per il futuro.