Come finisce Un assassino in famiglia: trama, e spiegazione finale

In Un assassino in famiglia, Michelle scopre l’inganno ordito da Carlton grazie all’aiuto di Melissa, sventando in extremis un piano omicida contro il marito Will.

Un assassino in famiglia è un thriller canadese del 2024 diretto da Roxanne Boisvert, trasmesso su TV8 il 1° aprile 2025. Il film ruota attorno alla figura di Michelle Clark, una giovane madre che assume una nuova tata, Melissa Juneau, ignara del legame preesistente tra lei e il marito Will. Da questa premessa prende il via una spirale di inganni, vendette e tensioni familiari che culmina in un finale drammatico.

La vicenda si apre con un’aggressione notturna: una donna viene spinta in un burrone mentre fa jogging. Riesce miracolosamente a salvarsi e si scopre che si tratta di Charlotte, la tata che Michelle ha da poco assunto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è Will l’aggressore. Da qui il film fa un salto temporale all’indietro per ricostruire i fatti.

Will, marito di Michelle, attraversa un momento complicato sul lavoro. Dopo che un collega, Gabe, disdice all’ultimo una cena, si ritrova da solo al bar dove viene avvicinato da una giovane bionda: Melissa, con cui ha un passato sentimentale. I due si baciano e vengono fotografati di nascosto, scatenando una serie di eventi pericolosi.

Nel frattempo, Michelle, oberata dai preparativi per un evento destinato al padre di Will, decide di assumere una tata. Senza sapere nulla del suo passato con il marito, assume proprio Melissa. Quando i due si ritrovano faccia a faccia, è evidente che si conoscono. Will tenta di allontanarla, ma lei lo persuade a restare per due settimane, giustificando la sua scelta con gravi difficoltà economiche e la necessità di prendersi cura della madre malata.

Nel corso della storia, emerge la figura di Carlton, fratello di Will, un uomo instabile e rancoroso che si sente messo da parte dalla famiglia. È lui il misterioso individuo che ricatta Melissa, costringendola a collaborare in un piano oscuro. La obbliga a procurarsi una copia della chiave di casa di Michelle, usando come leva l’accesso alle cure per la madre della giovane donna.

Quando Carlton si presenta a un evento organizzato da Michelle, iniziano a emergere le sue vere intenzioni. Dopo un duro confronto con il padre, l’uomo muore per un infarto a seguito della rivelazione shock del figlio: Will ha avuto una relazione con la tata. A questo punto Carlton, ormai fuori controllo, inizia a eliminare chiunque possa ostacolarlo, compresa un’infermiera del centro per anziani che aveva scoperto le sue manomissioni alle telecamere.

Carlton minaccia anche Melissa, che tenta di denunciare tutto alla polizia. Ma lui la tiene sotto controllo con un localizzatore piazzato nella sua auto. A complicare ulteriormente la situazione, Carlton consegna a Michelle le foto del bacio tra suo marito e Melissa, facendo precipitare la crisi coniugale: la donna licenzia la tata e caccia Will di casa.

Si scopre quindi che Carlton è da sempre ossessionato da Michelle, e che vuole usare Melissa per accedere alla casa di campagna dove si nasconde Will. Tuttavia, nel momento cruciale, Melissa si ribella e decide di raccontare tutto a Michelle, rivelando le manipolazioni e le minacce subite.

Le due donne si recano insieme alla casa di campagna per salvare Will, dove Carlton è pronto a inscenare un falso suicidio del fratello. Dopo una violenta colluttazione, Michelle arriva sul posto, ma viene presa in ostaggio da Carlton, armato di coltello. La tensione raggiunge il culmine quando interviene la polizia, che riesce ad arrestarlo appena in tempo.

Il film si chiude con un momento di riconciliazione tra Melissa e Michelle, che si abbracciano, lasciando intendere che tra loro si sia instaurato un legame di fiducia e solidarietà, dopo aver affrontato insieme il pericolo.