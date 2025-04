Finale del Grande Fratello 2025 sarà trasmessa in replica martedì 1° aprile su La5 alle 23.50, e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity

Il Grande Fratello 2025, condotto da Alfonso Signorini, si è concluso con una puntata carica di emozioni, seguita con grande interesse dal pubblico. La serata finale ha visto protagonisti gli ultimi concorrenti rimasti nella Casa e ha decretato il vincitore di questa nuova edizione. Per chi si fosse perso l’appuntamento o desiderasse rivederlo, è possibile recuperare l’intera puntata grazie alle repliche previste in televisione e online.

La finale del Grande Fratello 2025 sarà ritrasmessa su La5, canale tematico del gruppo Mediaset, martedì 1° aprile 2025 a partire dalle ore 23.50. Un’occasione per rivedere i momenti salienti dell’ultima serata, i confronti tra i concorrenti, le emozioni dell’annuncio del vincitore e le reazioni dei protagonisti di questa edizione.

Oltre alla messa in onda su La5, la puntata sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutti gli episodi del reality show, inclusi contenuti extra, clip e momenti inediti. Gli utenti possono accedere gratuitamente al servizio, sia tramite sito web che app mobile, effettuando la registrazione con un account Mediaset.

Il programma ha visto il ritorno di volti noti del panorama televisivo italiano e nuovi ingressi che hanno animato le dinamiche della Casa. Tra i concorrenti si sono distinti Clarissa Burt, ex modella e attrice, Iago Garcia, attore spagnolo apprezzato dal pubblico italiano, Shaila Gatta, ballerina ed ex velina, Luca Calvani, noto attore e conduttore, e Enzo Paolo Turchi, celebre coreografo e marito di Carmen Russo. Le loro storie, i legami nati durante il percorso e i confronti spesso accesi hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico fino all’ultima serata.

Accanto a Alfonso Signorini, la conduzione è stata arricchita dalla presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con il commento social affidato a Rebecca Staffelli, che ha seguito le reazioni del pubblico in tempo reale e fornito uno sguardo sul gradimento degli spettatori.

Le repliche settimanali delle puntate principali del Grande Fratello 2024-2025 continueranno ad andare in onda secondo la consueta programmazione. La puntata del lunedì sarà replicata su La5 alle 01.00 nella notte tra martedì e mercoledì, mentre quella del giovedì sarà riproposta il sabato alle ore 21.20.

Inoltre, Mediaset Extra continua a offrire una finestra continua di trasmissione dedicata alla vita nella Casa, disponibile in diretta per buona parte della giornata, mantenendo vivo l’interesse per i momenti quotidiani dei concorrenti anche dopo la conclusione ufficiale del programma.

Per chi desidera approfondire quanto accaduto nel corso della finale o rivivere i momenti più intensi, la replica televisiva su La5 e la disponibilità su Mediaset Infinity rappresentano un’occasione ideale.