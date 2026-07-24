Come finisce Madre a ogni costo: trama e spiegazione finale

Il film “Madre a ogni costo” racconta le insidie della maternità attraverso la storia di Monica, Brad e la loro surrogata, Lily, culminando in un finale drammatico.

“Madre a ogni costo” è un film del 2022 diretto da Tamar Halpern, noto per altre opere come “Shelf Life” e “Scomparsa nel nulla”. La sceneggiatura è stata co-scritta da Halpern e Meredith Stack, e il cast include attori come Christy Tate, Brianna Cohen, Sarah Fisher, Johnny Ramey, Ryan Francis, Michelle Sherrill, Brooks Ryan e Grace Montie.

La trama si sviluppa attorno a una giovane coppia, Monica e Brad Hunt, interpretati rispettivamente da Christy Tate e Johnny Ramey, che desiderano ardentemente diventare genitori ma si trovano ad affrontare difficoltà nel concepire un bambino. Dopo vari tentativi infruttuosi, decidono di optare per la maternità surrogata, trovando in Lily (interpretata da Sarah Fisher) la persona giusta per aiutarli a realizzare il loro sogno. La coppia sviluppa un forte legame con Lily, ma questa nuova dinamica inizia a generare tensioni, soprattutto con Jennifer (interpretata da Brianna Cohen), la sorella di Monica.

Jennifer sta attraversando un periodo difficile, poiché sta divorziando da suo marito Sam (interpretato da Ryan Francis) e non ha ottenuto la custodia della figlia Ruby. La sua invidia nei confronti della vita apparentemente perfetta di Monica e del legame che si sta creando con Lily inizia a manifestarsi in modi sempre più preoccupanti. Un picnic tra le tre donne segna un punto di svolta: Jennifer dimentica di bloccare il passeggino del bambino, che quasi viene investito da un’auto, se non fosse per l’intervento tempestivo di Lily. Questo evento porta Monica a decidere di assumere Lily come tata a tempo pieno per il loro bambino, escludendo così Jennifer, che reagisce con indignazione e risentimento.

Il giorno seguente, Monica scopre che la sua auto è stata vandalizzata e sospetta che Jennifer sia responsabile. La situazione degenera ulteriormente quando Jennifer inizia a mostrare comportamenti sempre più aggressivi e ossessivi, culminando in pedinamenti del suo ex marito e un’aggressione nei confronti di Brad. Mentre Jennifer si sente sempre più isolata, la tensione cresce tra le due sorelle, e la situazione sembra sfuggire di mano.

Nel finale del film, Jennifer riesce a ribaltare la situazione quando si presenta a casa di Monica e la trova priva di sensi. Chiama immediatamente un’ambulanza, salvandole la vita. Entrambe le donne si rendono conto che il vero pericolo proviene da Lily, che ha intenzioni maligne nei confronti di Monica. Lily desidera eliminare Monica e incastrare Jennifer per l’omicidio, cercando di prendere il suo posto come madre del bambino e moglie di Brad.

Scoprono che la madre di Lily aveva un passato criminale legato al rapimento, avendo dato un figlio in adozione e poi tentato di riaverlo. In un confronto finale, Lily rivela i suoi piani alla madre, ma Monica e Jennifer si uniscono per affrontarla. Nella colluttazione che segue, Lily pugnala Jennifer, che si sacrifica per proteggere Monica e il bambino. Nel frattempo, la madre di Lily allerta la polizia, che interviene e arresta definitivamente la ragazza.

Jennifer viene portata in ospedale per ricevere le cure necessarie e, una volta ristabilita, perdona Monica per aver dubitato di lei. La coppia decide di avere un altro bambino e chiede a Jennifer di essere la madre surrogata, proposta che lei accetta con gioia. Il film si conclude con un messaggio di speranza, mostrando come l’amore e la famiglia possano superare le avversità e le insidie della maternità.