Meteo, l’anticiclone subtropicale e il caldo tengono ancora: fino a quando dureranno, le previsioni e il possibile cambiamento

L’alta pressione mantiene tempo stabile e temperature sopra la media fino ai primi giorni della settimana, poi una perturbazione potrebbe riportare piogge e aria più fresca.

Il quadro meteo sull’Italia resta ancora dominato dall’alta pressione, con giornate stabili e temperature ben superiori ai valori tipici del periodo. Anche il prossimo fine settimana dovrebbe trascorrere senza variazioni di rilievo, sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale che continua a presidiare il bacino del Mediterraneo. Le massime, in molte aree del Paese, potranno ancora spingersi fino a 25-27 gradi, mantenendo un contesto climatico più simile a quello di fine estate che a quello di inizio autunno.

Secondo le previsioni, questa fase di tempo stabile dovrebbe proseguire ancora per diversi giorni. La protezione esercitata dall’alta pressione appare infatti sufficiente a garantire condizioni generalmente asciutte almeno fino a martedì 6 ottobre, con ampi spazi soleggiati e una ventilazione in genere debole. In questo scenario, il caldo anomalo nelle ore centrali della giornata continuerà a farsi sentire soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, ma valori miti sono attesi anche su molte zone del Nord.

Il cambiamento potrebbe però iniziare a prendere forma subito dopo. I principali modelli previsionali segnalano infatti una possibile rottura dell’assetto atmosferico che ha caratterizzato l’ultimo periodo. Tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre è atteso l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, favorita da un progressivo indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo. Si tratterebbe del primo vero segnale di una modifica più marcata del tempo dopo una lunga fase improntata alla stabilità.

Alla base del peggioramento ci sarebbe una configurazione barica in evoluzione sull’Europa occidentale. In particolare, tra la Penisola iberica e le Azzorre potrebbe approfondirsi un vortice depressionario, alimentato da correnti più fresche collegate a una più ampia circolazione ciclonica presente sul Mare del Nord. Questo assetto favorirebbe il richiamo verso l’Italia di masse d’aria più umida e instabile, in grado di accompagnare il transito di un fronte perturbato diretto soprattutto verso le regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

I primi effetti concreti del peggioramento potrebbero manifestarsi tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. In quella fase il maltempo dovrebbe interessare in modo più probabile il Nord e una larga porzione del Centro, con aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni. Non si esclude che i fenomeni possano assumere localmente carattere di rovescio o temporale, soprattutto laddove il contrasto tra l’aria più fresca in ingresso e quella più mite preesistente risultasse più marcato.

Accanto alle piogge, l’altro elemento di novità sarebbe il calo delle temperature. L’arrivo dell’aria più fresca potrebbe infatti determinare una diminuzione termica nell’ordine di 3 o 4 gradi nel giro di poche ore, riportando i valori su livelli più vicini alle medie stagionali. Il cambiamento sarebbe avvertibile in particolare nelle regioni settentrionali e centrali, mentre al Sud gli effetti potrebbero risultare inizialmente più attenuati e arrivare con tempistiche leggermente successive.

Resta però ancora aperta la questione relativa alla durata e alla portata di questa possibile fase instabile. Gli scenari attualmente disponibili non consentono di definire con piena certezza se il peggioramento previsto tra l’8 e il 9 ottobre rappresenterà soltanto un’interruzione temporanea del dominio anticiclonico oppure l’avvio di una svolta più netta verso condizioni pienamente autunnali.

Una delle ipotesi sul tavolo è che, dopo il passaggio perturbato, l’alta pressione possa tornare rapidamente a rafforzarsi, ristabilendo condizioni di stabilità e riportando il tempo su un binario nuovamente asciutto e mite. In alternativa, il transito della perturbazione potrebbe aprire una fase più dinamica, con l’ingresso di correnti atlantiche capaci di dare maggiore continuità al cambiamento e di sancire un passaggio stagionale più deciso.

Per il momento, il dato più solido riguarda la persistenza del caldo e del tempo stabile ancora per alcuni giorni. Fino all’inizio della prossima settimana, dunque, il quadro resterà sostanzialmente invariato, con prevalenza di sole e temperature diurne sopra la norma in gran parte del Paese. Solo nella seconda parte della settimana successiva potrebbero arrivare i segnali più concreti di una svolta.

L’evoluzione andrà seguita con attenzione nelle prossime ore, perché la posizione esatta della depressione e la traiettoria del fronte perturbato saranno decisive per stabilire intensità e distribuzione del peggioramento. Da questi elementi dipenderà anche la capacità della perturbazione di incidere davvero sull’assetto meteorologico nazionale, trasformando una breve parentesi instabile in un passaggio più significativo verso l’autunno.