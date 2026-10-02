Nato-Russia, Rutte: “Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina, il sostegno a Kiev continua”

Scambio di accuse tra

Mark Rutte e Vladimir Putin sul conflitto in Ucraina: la Nato conferma il sostegno a Kiev, mentre Mosca avverte sull’escalation.

Nuovo botta e risposta tra la Nato e la Russia sul dossier ucraino, in un quadro internazionale che resta fortemente instabile dopo oltre quattro anni di guerra. Da una parte il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, dall’altra il presidente russo Vladimir Putin. Al centro dello scontro verbale ci sono il sostegno occidentale a Kiev, le attività militari lungo i confini orientali dell’Europa e il timore di un ulteriore aumento della tensione.

Intervenendo in conferenza stampa a Münster, in Vestfalia, accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier olandese Rob Jetten, Rutte ha ribadito la linea della Nato nei confronti della guerra in Ucraina. Il segretario generale ha indicato come risposta alle mosse di Mosca un rafforzamento dell’assistenza a Kiev, sostenendo che la pressione russa non ha prodotto i risultati attesi dal Cremlino.

Nel suo intervento, Rutte ha dichiarato: “La nostra risposta alle azioni sconsiderate della Russia consiste nel fornire un supporto ancora maggiore a Kiev, affinché possa difendersi. Spero che Vladimir Putin colga il messaggio: non sono solo gli ucraini a soffrire, l’intera Russia sta pagando un prezzo altissimo per questa guerra da lui voluta. Putin manda a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese e per nulla: sta fallendo sul campo di battaglia e non sta riuscendo a intimidirci”.

Le parole del numero uno della Nato si inseriscono in un contesto di crescente attenzione per le attività attribuite alla Russia in vari Paesi europei. Secondo Rutte, gli Alleati devono mantenere un livello di allerta elevato e non sottovalutare i segnali provenienti da Mosca. Il segretario generale ha invitato governi, società civili e imprese a restare preparati di fronte a una campagna di azioni ostili che, a suo giudizio, riguarda l’intero continente.

Nel corso della conferenza, Rutte ha affermato che la Russia starebbe mettendo alla prova l’Alleanza in diverse aree d’Europa, citando violazioni dello spazio aereo, sabotaggi, incendi dolosi e l’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia avvenuto lo scorso agosto. Pur escludendo la previsione di un attacco militare imminente contro la Nato, il segretario generale ha sottolineato la necessità di prepararsi a una prosecuzione di tali attività.

Ha quindi spiegato: “Vediamo la Russia – afferma Rutte – metterci alla prova in tutta Europa: violazioni dello spazio aereo, incendi dolosi, sabotaggi e, naturalmente, l’attacco ibrido russo all’aeroporto di Lipsia dello scorso agosto. Sebbene non si preveda un attacco militare imminente contro la Nato, dobbiamo prepararci alla prosecuzione della campagna di azioni ostili della Russia nei confronti degli Alleati. Dobbiamo tutti restare vigili e attenti; questo vale per i governi, le nostre società e il settore industriale”.

Un altro punto centrale dell’intervento di Rutte ha riguardato la cooperazione tra i governi dell’Alleanza e il comparto industriale della difesa. Il segretario generale ha posto l’accento sulla necessità di rendere il sistema produttivo più resistente e capace di sostenere gli impegni assunti dai Paesi membri, in una fase segnata da tensioni prolungate e da una crescente richiesta di strumenti di deterrenza.

In questo passaggio, Rutte ha dichiarato: “è fondamentale che i governi alleati e le aziende della difesa collaborino strettamente per garantire che la nostra industria della difesa sia resiliente di fronte a qualsiasi possibile minaccia. Il Cremlino cerca di dividerci e di dissuaderci dal sostenere l’Ucraina. Il nostro messaggio è chiaro: manteniamo la calma, andiamo avanti e continuiamo a sostenere l’Ucraina”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo le capacità necessarie – continua – abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato e per restare forti, pronti e capaci di contrastare qualsiasi minaccia. E ancora una volta, oggi, vediamo un primo successo della cooperazione tra Germania e Paesi Bassi. ‘Andare avanti’ significa anche continuare a investire nella difesa, rafforzando la nostra capacità di deterrenza e di difesa contro minacce provenienti da qualsiasi direzione: Germania e Paesi Bassi stanno facendo esattamente questo, incrementando le spese militari”.

Alla presa di posizione della Nato è seguita la replica di Putin, affidata a un lungo intervento davanti alla platea del Valdai Forum. Il presidente russo ha riproposto i temi già più volte espressi da Mosca dall’inizio del conflitto: critica all’allargamento della Nato, accuse all’Ucraina per l’origine della guerra e rappresentazione della Russia come Paese costretto a reagire per proteggere i propri interessi di sicurezza.

Nel suo discorso, Putin ha escluso l’ipotesi di un attacco russo contro Paesi dell’Alleanza Atlantica, ma ha al tempo stesso avvertito che la Russia è pronta a reagire qualora l’Occidente dovesse compiere iniziative contro Kaliningrad, l’exclave russa che negli ultimi mesi è tornata al centro dell’attenzione strategica. Le esercitazioni militari condotte dai Paesi Nato lungo i confini dell’area sono state indicate da Mosca come un elemento di forte preoccupazione.

Secondo la posizione russa, tali manovre e i tentativi di fermare o sequestrare navi russe nel Baltico rappresenterebbero un innalzamento del confronto. Da parte sua, la Nato ha denunciato in più occasioni la minaccia dell’uso della forza da parte russa, includendo nelle proprie valutazioni anche la retorica nucleare utilizzata dal Cremlino.

Nel passaggio più netto del suo intervento, Putin ha dichiarato: “La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050”. Subito dopo ha aggiunto: “Le esercitazioni condotte dall’Occidente nel Mar Baltico e i tentativi di fermare o sequestrare navi russe sono un’escalation”. Quindi l’avvertimento finale: “Se arrivasse un attacco diretto contro la Russia, diventerebbe inevitabile l’uso da parte russa di tutte le armi disponibili”.

Le dichiarazioni arrivate da Münster e dal Valdai Forum mostrano come il confronto tra Nato e Russia resti su livelli molto alti, mentre il conflitto in Ucraina continua a essere il punto di maggiore frizione tra Mosca e l’Occidente. Da una parte l’Alleanza conferma l’intenzione di proseguire nel sostegno a Kiev e di aumentare la prontezza dei propri sistemi di difesa; dall’altra il Cremlino ribadisce la propria linea, denunciando quella che considera una pressione crescente ai propri confini.

Nel complesso, il doppio messaggio lanciato da Rutte e Putin conferma l’assenza di segnali di allentamento della crisi. Il dossier ucraino continua a incidere sui rapporti tra la Russia e i Paesi Nato, in un contesto in cui ogni dichiarazione pubblica viene letta anche come un segnale politico e militare rivolto alle rispettive opinioni pubbliche e agli interlocutori internazionali.