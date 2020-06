Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, la conduttrice smentisce: ”ma quale crisi”

La conduttrice è recentemente finita nel mirino del gossip per una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. Secondo alcuni rumors infatti, durante la quarantena, ci sarebbe stata maretta tra Alessia e il compagno.

C era perfino chi assicurava che la Marcuzzi avesse già un nuovo amore e avesse mandato via di casa Marconi. La coppia si è sposata cinque anni fa nella campagna inglese e fino ad oggi era sempre sembrata unitissima. Subito dopo le voci sull’addio, la presentatrice romana ha deciso di replicare a modo suo. Alessia ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mostrato la serenità di una serata casalinga nel suo appartamento in compagnia della figlia Mia e del marito sul divano. Tutti insieme appassionatamente dunque?

La Marcuzzi, dopo tanti anni trascorsi al centro della cronaca rosa, ha capito che è meglio mostrare la propria verità attraverso i social piuttosto che dilungarsi in troppe spiegazioni. Forse qualche litigio e discussione – durante il lockdown – ce stato.

Ma niente di grave e di irreparabile, a quanto pare. La conduttrice aveva dichiarato più volte che Paolo era l’unico ad averla resa meno inquieta in amore, tanto da convincerla a pronunciare il fatidico “sì” Anche quando faceva coppia con Francesco Facchinetti, padre della sua secondogenita, la Marcuzzi, però, aveva smentito la crisi più volte prima di arrivare alla separazione definitiva. Non è detto dunque che il malcontento, causato dall’aver trascorso fin troppo tempo insieme senza distrazioni esterne, non possa sfociare anche stavolta in un divorzio.

Per i figli di Alessia, Tommaso e Mia, sarebbe un colpo durissimo, visto che hanno un rapporto stupendo con il produttore pubblicitario. E forse, se davvero ci sono state, le divergenze tra i due saranno appianate nei prossimi mesi estivi, tra una vacanza e l’altra. La Marcuzzi adora viaggiare e, anche se quest’anno le sue fughe saranno più limitate, grazie alla libertà ritrovata Alessia cementerà ulteriormente l’unione con Paolo.

Smentisce la crisi con il marito, ma va al mane da sola? Sono in molti a chiederselo dopo aver visto una delle ultime foto postate da Alessia su Instagram. Sì, proprio così: dopo un periodo di quarantena, in cui tutti abbiamo sognato il mare e visto sempre “lunghe cosce” sui social, buco della serratura del mondo, quello che colpisce tanti non è solo il corpo della Marcuzzi bensì il mare gli scogli e un dettaglio che svela dove si trova la conduttrice…

Nata e cresciuta a Roma, Alessia non poteva che scegliere San Felice Circeo per il suo debutto al mare 2020 e, dal dettaglio della scaletta, in molti riconoscono che la struttura ricettiva in cui si è concessa alcuni giorni di respiro è l’hotel Punta Rossa, uno degli alberghi più quotati della costa. E il giorno dopo Alessia pare aver fatto un tuffo anche sull’isola di Zannone (stando sempre alle sue

foto sui social)… ma di Paolo nessuna traccia!