Antonino Spinalbese chi è il fidanzato di Belen Rodriguez? Cosa sappiamo

Chi è Antonino Spinalbese, il giovane che ha baciato Belen Rodriguez? Sono in molti a chiederselo dopo la notizia del presunto flirt con la showgirl argentina. Fisico scolpito, ha 25 anni ed è uno dei più conosciuti hairstylist di Milano. Improvvisamente si è trovato al centro del gossip, dopo le foto del bacio con Belen pubblicate dal settimanale Vero. Ecco tutto quello che sappiamo su Antonino Spinalbese: carriera, età, vita privata e profilo Instagram.

Antonino Spinalbese chi è: età, lavoro e vita privata

Dopo la rottura clamorosa con Stefano De Martino (a seguito del suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi) e la breve esperienza con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, la bella argentina non è stata con le mani in mano. Il settimanale Vero l’ha infatti paparazzata mentre si scambiava focosi baci durante una serata a Milano con quella che si può ritenere la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. Per ora però i diretti interessanti non hanno ufficializzato la relazione. Il ragazzo ha 25 anni, vive a Milano ed è un noto hairstylist. Un giovane, quindi, abbastanza lontano dai riflettori del gossip e dello spettacolo.

Conosciamo meglio la nuova fiamma di Belen. Antonino Spinalbese è un hairstylist di Milano di 25 anni, noto per il suo lavoro nel salone Coppola a Corso Garibaldi. Negli ultimi mesi è diventato sempre più popolare grazie alla sua relazione sentimentale con Belen Rodriguez.

Prima di incontrare la Rodriguez non era noto nel mondo dello spettacolo, proprio per questo non si conoscono molte informazioni su di lui. Sappiamo che tra le sue più grandi passioni c’è quella per la fotografia e l’arte. Molte sono le meravigliose foto che sta scattando alla showgirl da quando stanno insieme, entrambi le pubblicano spesso su Instagram.

Non si sa molto della vita privata del nuovo fidanzato della showgirl. Sembra che prima di innamorarsi di Belen Antonino Spinalbese abbia avuto una lunga storia d’amore con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino.

La storia d’amore con Belen Rodriguez è nata nell’estate 2020, a quanto pare i due si sono conosciuti alla festa di compleanno di una amica in comune, l’ex gieffina Patrizia Griffini. Tra loro l’intesa è stata palese sin da subito, hanno infatti continuato a frequentarsi e ad oggi sono ufficialmente una coppia.

Stavolta Belen Rodriguez ha davvero dimenticato Stefano De Martino? La sua storia d’amore con il giovane hairstylist durerà? Al momento i due sui social sembrano più innamorati che mai.